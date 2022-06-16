هيئة الدواء توجه نصائح للمواطنين بشأن التخلص من الأدوية غير المستخدمة

أصدرت هيئة الدواء المصرية توجيه عاجل للمواطنين بشأن التخلص من الأدوية غير المستخدمة، وقالت هيئة الدواء في تقرير رسمي على الموقع الإلكتروني، إذا لم تتوفر تعليمات في نشرة المنتج عن كيفية التخلص الآمن مـــن الأدوية غير المستخدمة في المنزل، فعليك القيام بإلقاء الأدوية في القمامة المنزلية ولكن بشروط.

إخراج الأدوية من العبوات الأصلية

وأوضحت هيئة الدواء، أن الحبوب، والكبسولات والأقراص، يجب إخراجها من عبواتها الأصليـــة، ومزجهـــا مع بقايـــا مواد غيـــر مرغوب فيها مثل القهوة، وإذا كانت الأدوية مواد سائلة ينبغـــي ســـكبها على مناشـــف ورقية، ثم توضع في كيس قابل للغلق، أو علبة فارغـــة، أو حاوية أخرى، لمنع أي تســـريب، أو خـــروج الـــدواء مـــن كيـــس القمامـــة، للحـــد من حوادث تســـمم للأطفال والحيوانات الأليفة.​​

وحال الشعور أو الشك في طريقـــة التخلص الســـليم من الأدوية، على المواطنين التحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي لأنه الخبير الأول المعني بالدواء، مطالبة المواطنين بضرورة التواصل مع الهيئة من خلال الخطوط الساخنة، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بكافة الأدوية واستخداماتها المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.

دورة تدريبية متعلقة بمستحضرات التجميل

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية خاصة بالتعريف بالدلائل التنظيمية الخاصة بالمواد الدعائية ويقظة مستحضرات التجميل، لافتة الى أن الدورة تهدف إلى التعريف بالدلائل التنظيمية الخاصة بالمواد الدعائية ويقظة مستحضرات التجميل، والصادرة طبقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 122 لسنة 2022 بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل، مشيرة الى أنه من المقرر انعقاد الدورة بداية الأسبوع المقبل بمقر الهيئة.