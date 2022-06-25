ينتج 50 ألف قطعة.. تفاصيل مصنع كنوز لاستنساخ الآثار المصرية بكل العصور

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، تقريرًا بعنوان: «مصنع كنز يعمل على إنتاج نماذج للآثار المصرية في كافة العصور».

وقال أحمد أبوالخير، مشرف الإنتاج بمصنع كنوز، خلال التقرير، إن كنوز مصر للنماذج الأثرية هي شركة مصرية 100% أنشئت بالتعاون مع وزارة الآثار، والهدف منها استنساخ الآثار المصرية بشكل يليق بالحضارة المصرية.

مستنسخات الخارج كانت مشوهة

وأضاف «أبوالخير»، أن المستنسخات الأثرية كانت تصل لمصر قبل ذلك من الخارج، وتكون مشوهة بشكل كبير، وجرى استنساخ الآثار المصرية لكل العصور، ليس فقط الفرعوني، ولكن اليوناني الروماني أيضا والقبطي والإسلامي وحتى العصر الحديث.

ولفت إلى أن أول خط بالمصنع هو خط المستنسخات أي التماثيل، كما يوجد خط إنتاج الحُلي ويشكل القلادات والإكسسوارات عند المصري القديم، وخط إنتاج للوحات، وآخر للأثاث الإسلامي.

افتتاح المصنع في أبريل 2021

من جانبه قال اللواء إيهاب يس، نائب رئيس مصنع كنوز، إن المصنع جرى إنشاءه وتجهيزه خلال عام، إذ جرى الافتتاح الرسمي للمصنع في أبريل 2021، وأضاف «يس» أنه جرى الاستعانة بالخبرات الموجودة في وزارة الآثار بعد إنشاء المصنع، ثم إجراء اختبارات لبعض الفنيين والمهندسيين وخريجي كليات الآثار والفنون الجميلة والتطبيقية، والبداية كانت مع 70 عاملا ومهندسا وإداريا، ووصل العدد الآن إلى 400 فرد تقريبًا.

وأشار إلى أن الإنتاج بدأ في أبريل 2021، ويجرى اختيار القطع الأثرية التي لها قيمة تاريخية ولها شكل مميز وجميل ومشهور بالنسبة للآثار المصرية.

حجم الإنتاج العام الماضي

وأفاد بأن حجم الإنتاج السنوي يتزايد هذا العام مقارنة بالعام السابق، فبلغ العام الماضي في حدود 50 ألف قطعة بينما هناك توقعات بأن يصل هذا العام لـ 70 أو 75 ألف قطعة.

وأشار إلى أنه جرى منفذ للتوزيع في متحف الحضارة بالتزامن مع افتتاحه، وفرع آخر جرى افتتاحه في يوليو الماضي في المتحف المصري بالتحرير، كما يوجد فرعين آخرين بمدينة الأقصر.