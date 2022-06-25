أيمن بهجت قمر: بعد ما أتممت عامي الـ48 هاخد البكالوريوس أخيرا

أعرب المؤلف أيمن بهجت قمر عن سعادته البالغة لاجتيازه اختبارات البكالوريوس، وانتظاره النتيجة على الرغم من اتمامه عامه الـ48، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أيمن بهجت قمر في المنشور: «مش مهم السن وفي أي وقت هتقدر تعمل اللي أنت عايزه، أنا عايز الكل يعرف أن أنا بعد ما أتممت عامي الـ48، دخلت الامتحانات وخلصت المواد اللي عليا ومستني النتيجة، هاخد البكالوريوس أخيرًا».

أيمن بهجت قمر يتحدث عن البكالوريوس

واستكمل بهجت حديثه مازحًا: «البكالوريوس ده طويل أوي»، وعلى الفور انهالت عليه تعليقات الجمهور بالمباركة والتشجيع على الخطوة التي اتخذها رغم اتمامه عامه الـ48.

يذكر أن المؤلف أيمن بهجت قمر، كان قد ظهر في برنامج «معكم مني الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية CBC، وتحدث عن حكايته مع البكالوريوس، إذ أكد أنه قضى نحو 3 أعوام في كل سنة دراسية بسبب رسوبه المتكرر، مضيفًا أنه لم ينجح إلى الآن في الحصول على الشهادة الجامعية إذ إنه في عامه الدراسي الرابع منذ ما يقرب من 17 عامًا.

وكان قد حصل أيمن بهجت قمر على شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية رغم عدم حصوله على شهادته الجامعية المصرية، حيث قال مازحًا إنه أول من يحصل على الدكتوراة دون شهادة جامعية، وإنه يعتزم وضع لقب «دكتور» قبل اسمه.

أعمال أيمن بهجت قمر

عمل أيمن بهجت قمر في مجال التأليف، وكانت أولى تجاربه في مجال التأليف من خلال فوازير (فوازير تياترو) عام 1998، ثم قام بتأليف فيلم (بحبك وأنا كمان) عام 2003، توالت بعدها أعماله، والتي من أبرزها (إكس لارج، ابن القنصل)، كذلك قام بتأليف عدد كبير من أغاني تترات المسلسلات منها (أهل كايرو، ابن الأرندلي، الشك).