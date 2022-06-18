إليسا: مازلت أعيش نجاح «ديو لمجرد».. وسعيدة بالتعاون مع أيمن بهجت قمر

نفت الفنانة اللبنانية إليسا عن قيامها بتسجيل دويتو جديد مع الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك خلال تواجدها في موسم جدة الغنائي على إثر حفلها الغنائي الذي جمعها معه.

إليسا: أتمنى الغناء مع سعد لمجرد في حفل آخر

قالت «إليسا» خلال لقاءها مع وسائل الإعلام العربية: «المسألة ليست بالكم، والمهم أن العالم أحبت الدويتو الذي قدمناه من أول دقيقة، كما أحبت الحفل الذي جمعنا سويا في السعودية، وإذا صار هناك فرصة كي أغني بحفل آخر يجمعني مع سعد، فلا مانع عندي».

وعبرت إليسا عن سعادتها البالغة بأن ألبومها الغنائي الجديد سيجمعها لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر حيث أنها لم تعمل معه من قبل.

إليسا تتعاون مع أيمن بهجت قمر

إليسا كانت قد أشعلت أجواء مدينة جدة السعودية مع الفنان سعد لمجرد وقدمت خلال الحفل أغنيات «على حس حكايتنا»، و«عايشالك» و«لو في»، واستقبلت سعد لمجرد على المسرح لتقديم دويتو أغنية «من أول دقيقة»، ثم ترافقا في تقديم أغنيتي «الجمال عدى الكلام» و«بتمون»، ليغادر سعد المكان، وتكمل إليسا تقديم أغانيها.

أغنية «من أول دقيقة» من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، ويقول مطلع الأغنية: «ارسمني في ليلك نجمة.. ضيها يلمع في العين، أكتبني في عمرك كلمة.. يحكوها الناس بعدين، أنا نفسي أعيش فوق عمري.. يا حبيبي معاك عمرين».

استطاعت الأغنية خلال شهر ونصف أن تحقق ما يقرب من 130 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».