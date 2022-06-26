أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 26-6-2022

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 26 يونيو حالة من الاستقرار في كل الأنواع داخل الأسواق الشعبية وكذلك الأسواق الكبرى، كسوق الجملة بمدينة العبور، ومدينة 6 أكتوبر، وذلك لتوافر الإنتاج المزروع، وضخ كميات كبيرة في الأسواق.

ومن منطلق أن أنواع الفواكهة كافة غنية بالمعادن والمياه التي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 في سلاسل المحلات التجارية وسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

سجل اليوم الأحد سعر الموز المستورد بـ45 جنيهًا، بينما بلغ سعر التفاح الأخضر المستورد 80 جنيهًا، والأحمر نحو 38 جنيهًا، والبلدي نحو 20 - 15 جنيهًا، والعنب أسود 20 جنيهًا، فيما وصل سعر البرتقال العصير «شبكة» 3 كيلو إلى 14 جنيها، بينما جاء متوسط سعر كيلو المانجو 55 جنيهًا.

وبنحو 13 جنيهًا جاء سعر كيلو البطيخ الأصفر، والكريز بسعر 45 جنيهًا للكيلو، وجوز هند حبة واحدة 25 جنيهًا، وحبة أناناس ذهبي بنحو 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وخلال التعاملات الصباحية اليوم، كشفت سوق العبور قيمة بيع وشراء جميع السلع الغذائية ومن بينها أسعار الفاكهة، إذ سجل نوع الهوليو قيمة تراوحت بين 14 و25 جنيهًا، والياباني من 9 إلى 20 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 15 جنيهًا، والإنجليزي بين 7 و10 جنيهات، ووصل سعر التفاح الأمريكي والإيطالي بين 22 و25 جنيهًا، بينما المصري بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 6 و12 كيلو، بين 12 و40 جنيهًا.

وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر بين 5 إلى 7 جنيهات، والبناتي الأحمر بين 5 إلى 7 جنيهات، والأسود بين 8 إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر المانجو بين 7 إلى 20 جنيهًا.

ووصل المشمش الصحراوي بين 7 و10 جنيهات، والكمثرى المستوردة بنحو 20 جنيهًا، والكيوي بـ19 جنيها، والكنتالوب بين 3 و5 جنيهات، والشمام بين 3 و5 جنيهات، والخوخ البلدي بين 5 و10 جنيهات، والنكترين بلدي بين 4 و5 جنيهات.