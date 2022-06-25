القصة الكاملة لمرض الطفلة رقية.. من الاستغاثة إلى تحقيق الحلم

على مدار الأيام الماضية شغلت الطفلة رقية محمد رضا سليمان، الرأي العام، بعد إصابتها بمرض ضمور العضلات، وحاجتها إلى العلاج بحقنة تكلفتها 40 مليون جنيه، وتصدر هاشتاج «انقذوا رقية» منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حملة جمع التبرعات لتكاليف علاجها من مرض ضمور العضلات الشوكي.

وبدأت قصة الطفلة رقية، والتي تبرع المصريون لأجل علاجها بأكثر من 40 مليون جنيه، ثمن حقنة «زولجانزما Zolgensma» » الخاصة بعلاج ضمور العضلات الشوكي، في مايو 2022، إذ استغاثت أسرتها لإنقاذها قبل بلوغها العامين.

وأعلنت أسرتها وجيرانها تنظيم حملات في مسقط رأس جدها في قرية من قرى مركز كوم حمادة بالبحيرة، ومنطقة عزبة سكينة بالإسكندرية مسقط رأسها ورأس أبيها، بخلاف فتح حسابات للتبرع بالبنوك المصرية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ليتمكن الحساب من جمع 1.5 مليون جنيه في الأيام الثلاثة الأولى، بعد نشر قصتها في جريدة «الوطن».

قصة رقية.. جمع المصريون من أجلها 40 مليون جنيه

وكانت «الوطن» قد تبنت قصة رقية، خلال جمع التبرعات لعلاجها من مرض ضمور العضلات الشوكي، ونشرت «الوطن» قصتها عبر الموقع الإلكتروني في مايو الماضي تحت عنوان «رقية» تسابق الزمن من أجل حقنة ضمور العضلات.. باقٍ 50 يوما فقط.

واستجاب نخبة من المشاهير لحالة الطفلة رقية، من بينهم الفنانة وفاء عامر، التي استقبلت الطفلة في منزلها مع أسرتها وطاقم «الوطن»، وناشدت الجميع بالتبرع لها، وفي غضون أيام من إطلاق الحملة تمكنت الأسرة من جمع المبلغ المطلوب لإنقاذها، وذلك بعد حملات الدعم الكبيرة التي اجتاحت السوشيال ميديا، استجابة للقصة المنشورة عبر «الوطن».

ما هو مرض ضمور العضلات؟

وبحسب تصريحات سابقة لأعضاء اللجنة العليا للضمور العضلي الشوكي التي شكلتها وزارة الصحة في العام 2021، فإن مرض ضمور العضلات يحدث بسبب خلل في البروتين المسؤول عن نشاط بدايات الخلايا العصبية في العمود الفقري، ونقصان أو غياب هذا البروتين يؤدي لضمور وضعف تدريجي، ومع تأخر العلاج، يبدأ المريض ويكون عادة من الأطفال، في فقدان الوظائف الحركية التي اكتسبها كالمشي والحركة والكلام.