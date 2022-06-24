وفاء عامر تشكر «الوطن» بعد اكتمال مبلغ 40 مليون جنيه للطفلة رقية

أعربت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها باكتمال مبلغ 40 مليون جنيه لإنقاذ حياة الطفلة رقية.

اكتمل المبلغ و«رقية» هتكمل العلاج

وكتبت وفاء عامر قائلة: «الحمد لله اكتمل المبلغ ورقية هتكمل العلاج، شكرا لكل من استجاب وساهم شكرا لأصدقاء المحترمين شكرا لثقة جريدة الوطن في كل الشباب المتطوعين وشخصي الضعيف شكرا لله أولا وأخير شكرا من القلب لكل المتابعين في الوطن العربي ولسه مكملين».

وفاء عامر: أناشد «الداخلية» من أجل توفير مكان للاحتفال بجمع الأموال للطفلة رقية

واستقبلت الفنانة وفاء عامر أمس الطفلة رقية وأسرتها في منزلها دعما لهم، وقالت وفاء في تصريحات خاصة لـ«تليفزيون الوطن»، «أناشد وزارة الداخلية من أجل توفير مكان للاحتفال بجمع الأموال للطفلة رقية من أجل علاجها في أي من الأماكن التي تختارها الوزارة».

وأضافت عامر قائلة «بنطالب الوزارة تدينا تصريح بكرة في مكان واسع نحتفل فيه ونفرح كل المصريين، شكرًا لكل الأخوة العرب والأخوات اللي وقفوا جنب رقية، وهما ناس رفضوا يقولوا أسمائهم، وعشمي فيكم كبير».