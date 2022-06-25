إزالة 15 «عوامة» مخالفة على نيل إمبابه خلال أيام.. ليست تاريخية

تستعد وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية النيل لاستكمال إزالة «العوامات» المخالفة على نهر النيل بمنطقة أمبابة والتي يبلغ عددها 32، لمخالفتها الإجراءات القانونية وتغيير نشاطها، وعدم استجابتها لتوفيق أوضاعها وذلك في إطار خطة الدولة لاستعادة نهر النيل لسابق عهده وعودة مظهره الحضاري.

استعادة المظهر الجمالي لنهر النيل

وقال المهندس أيمن أنور، رئيس الأدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري إن الهدف من إزالة العائمات المخالفة على نهر النيل بمنطقة إمبابة هو استعادة المظهر الجمالي لنهر النيل، وتطوير المنطقة بشكل حضاري، مؤكداً أن تلك العائمات بلا تراخيص، وسبق وأن تم توجيه إنذارات لها في 2020 بخطابات بعلم الوصول لتوفيق أوضاعها وتغيير نشاطها لتجاري، لكن لم يتم التجاوب مع تلك الإنذارات، لأنه لن تكون هناك عائمات سكنية على النيل، مؤكداً أن العائمات المخالفة ليست تاريخية مثلما يدعي البعض.

32 عائمة متهالكة

وأكد «أنور» لـ«الوطن» أنه جرى إزالة 3 عائمات يوم السبت الماضي وسيتم إزالة 15 عائمة سكنية في مرحلة لاحقة من عدد العائمات والتي يبلغ عددها 32 عائمة متهالكة وتشكل خطورة بيئية على النيل على أن لا يتم المساس بالعائمات المرخصة والتاريخية وعائمات الأندية والتي تمارس نشاطها بتراخيص سليمة وكذلك تلك التي تمكنت من توفيق أوضاعها، مؤكداً أن نهر النيل ملك للجميع.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري شدد بإستمرار حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على جسور ومجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه لأستعادة النيل كما كان في الماضي دون أي عائق لوصول المياه الى مسارها الطبيعي حيث تسببت التعديات على فرع رشيد في نقصان كمية المياه المغذية لفرع رشيد من 80 مليون متر مكعب إلى 40 فقط.

وقال «عبد العاطى» في تصريحات سابقة إنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة في عام 2020 لكن لم تحدث استجابة من المخالفين بتغيير النشاط أو توفيق الأوضاع وتجديد العائمات، مشيراً إلى أنه الإزالات على النيل تتم بتعاون كامل وتنسيق مع قوات الشرطة وكافة الأجهزة المعنية، وأن أعمال إزالة العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى ستتواصل ليتم إزالتها تباعاً حيث سيتم إزالة 15 عائمة.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ أكبر حملة في تاريخ الوزارة لإزالة ما يزيد عن 58 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والجسور والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحات تصل إلى 8.40 مليون متر مربع والتي يتم التنسيق لها مع أجهزة الدولة المختلفة بما يتوافق مع القانون.