«الري» تزيل تعديات على المجاري المائية بـ5 محافظات خلال إجازة العيد

شنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري حملات لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل في القاهرة والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج، في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر.

ورصدت أجهزة الوزارة عددًا من المخالفات بالقاهرة الكبرى مثل إقامة سور مخالف من الطوب في الوراق، واتخذت الاجراءات اللازمة، كما رصدت تشوينات على مرسى بالعجوزة دون استكمال الترخيص اللازم، وأنذر المخالف لعدم البدء في أي أعمال إلا بعد الحصول على الترخيص، كما رُصدت حيوانات نافقة في البر الغربي لجزيرة المنيل، وبجوار جزيرة المعصرة في القاهرة، وتم التعامل على الفور وانتشالها بمعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة الكبرى.

إزالة تعد بجوار محطة مياه مركز ميت غمر

كما رصدت الوزارة قيام أحد المخالفين ببناء سور بالغرائز الخشبية بجوار محطة مياه مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، وأزيلت المخالفة في المهد، واتخذت الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار المخالفة.

وفي محافظة كفر الشيخ، رُصد قيام أحد المواطنين بقرية محلة مالك بمركز دسوق بالبدء في صب بلاطة خرسانية على جسر النيل، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ إزالة التعدي بمعرفة المخالف، وفي محافظة المنيا، رصدت الوزارة إعداد أحد المواطنين البدء في إنشاء مبنى مخالف، حيث أبلغت الجهات الأمنية، وإيقاف الأعمال والبدء في إزالة التعدي.

وفي المحافظة ذاته، رصدت مخالفة أخرى عبارة عن سور بالبلوك على مساحة 40 مترا مربعا، حيث قام المخالف بإزالة المخالفة ورد الشيء لأصله في حينه وعلى حسابه، ورصدت الوزارة مخالف بناحية الخازندارية في غرب طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك بوضع إشغالات على مرسى العبارة في طهطا دون ترخيص، وتم إتخاذ اللازم في حينه ضد مرتكبي المخالفة.

ورفعت أجهزة الوزارة المعنية كميات كبيرة من المخلفات التي ألقاها بعض المواطنين في عدد من الترع بمحافظات الدقهلية وقنا وكفر الشيخ والفيوم، كما رصد قيام بعض المخالفين بالتعدي بعمل فتحات ري مخالفة على الترع، حيث تم التصدي لهذه المخالفات وإزالتها.

إزالة سجارة أسفل ترعة في الشرقية

كما تم رصد تعدٍ بعمل سحارة أسفل أحد الترع المؤهلة حديثا بعزبة هارون - بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم إيقاف التعدي.

وأكد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنّ أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على المجاري المائية، موضحاً أن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري.

وأضاف أن إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين.

وتواصل الوزارة بكل أجهزتها تنفيذ حملات الإزالات الموسعة لكل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الري بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، حيث تم حتى تاريخه إزالة نحو 56 ألف حالة تعدٍ على مساحة 8.20 مليون متر مربع بمختلف المحافظات.