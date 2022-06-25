عبدالغفار يتفقد وكالة الفضاء المصرية ويطلع على تجهيزات مركز الأقمار الصناعية

تفقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، إذ شملت الزيارة، تفقد مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية، ومبنى وكالة الفضاء المصرية ومبنى وكالة الفضاء الإفريقية، ومبنى التحكم والمراقبة، والمبنى الإداري لمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، ومبنى معامل، ومعمل النموذج الهندسي، ومعمل البيئة الفضائية، ومعمل اختبار الخلايا الشمسية الفضائية، والمكتبة وقاعات المؤتمرات.

إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية

وخلال الجولة التفقدية، استمع عبدالغفار لشرح مفصل حول ما تم تنفيذه من أعمال الانتهاء والتجهيزات الخاصة بإنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT)» كأول مركز متخصص في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المنطقة العربية، والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي.

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على أهمية الدور الذي تُقدمه الوكالة في خدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية، وبناء أجيال تواكب التقدم التكنولوجي، والتعرف على آخر ما توصلت إليه الوكالة من إمكانيات تكنولوجية وبشرية.

وأكد المُتحدث الرسمي اهتمام الدولة المصرية بملف تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، لما له من دور حيوي في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، مؤكّدًا متابعة تنفيذ برنامج تطوير وتنمية القدرات البشرية والعلمية في هذا المجال، ومتابعة جهود الوزارة لتوطين تكنولوجيا الفضاء في الجامعات المصرية، ورفع مستوى وعي الطلاب تجاه الاهتمام بالتخصصات والبرامج العلمية في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية وأبحاث الفضاء؛ لتخريج جيل من المُتخصصين المؤهلين في هذا المجال، لخدمة صناعة الأقمار الصناعية.

زيارات ميدانية لطلاب الجامعات

وأشار المتحدث الرسمي إلى استقبال الوكالة زيارات ميدانية لطلاب الجامعات؛ لتعريفهم على أحدث التكنولوجيات المُستخدمة في هذا المجال.

كما أشار إلى توسع الوكالة في عقد بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية؛ بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية، وتشكيل قاعدة بيانات للباحثين والمُتخصصين في مجالات الفضاء المختلفة، وتحقيق التكامل مع الوزارات والجهات المعنية التي تحتاج لتوظيف المجال الفضائي لتطوير خدماتها، وكذا التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المُتميزة في هذا المجال، لخدمة أهداف برنامج الفضاء الوطني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى مُتابعة العمل في إنشاء مدينة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الإفريقية التي تستضيفها مصر، تأكّيدًا لريادة مصر في مجال الفضاء.

ومن جانبه، عرض القوصي البرامج التدريبية التي تُقدمها الوكالة لطلاب الجامعات المصرية، وتشمل تقديم تدريب نظري وعملي للطلاب، من خلال مجموعات عمل لإدراج مشروعات الفضاء ضمن مشروعات التخرج الخاصة بهم، مشيرًا إلى مشروع «قمر الجامعات»، الذي شارك في دورته الخامسة نحو 200 طالب من 17 جامعة مصرية، لإنتاج نماذج هندسية للأنظمة الفرعية للقمر الصناعي، وكذلك استمرار الوكالة في تقديم الدورات التدريبية عبر المنصة التعليمية الخاصة بها.

شهد الجولة التفقدية أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.