سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 26-6-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة والمشغولات الذهبية عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره أحد أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها بشكل يومي، لحبهم في اقتناء هذا العيار الذي يزداد البحث عنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كون البعض يقدم على شراء الشبكة للخطبة والزواج.

واليوم الأحد الموافق 26 يونيو من عام 2022، تقدم بوابة «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي أعيرة المعدن الأصفر، في إطار سعيها لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم عبر محركات البحث المختلفة.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب، اليوم الأحد، بيع نحو 1,146,286 وشراء 1,148,571 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في بداية تعاملات اليوم 1147 جنيها للبيع، و1150 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 بقيمة مالية تتراوح بين 861 و862 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد إلى نحو 1004 جنيه للبيع، و1006 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغت قيمة الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 8025 جنيهًا للبيع، و8041 جنيهًا للشراء.

الذهب اليوم في أسواق المال

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 827.51 جنيه، بما يعادل 44.07 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7,723 جنيهًا، بما يعادل 411.32 دولار.

وبلغت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 965.44 جنيه، بما يعادل 51.42 دولار، وعن سعر جرام الذهب عيار 24، فسجل اليوم نحو 1,103 جنيه، بما يعادل 58.76 دولار.