خبراء يتوقعون انخفاضا أسبوعيا في أسعار الذهب: 1900 دولار للأوقية

ارتفع سعر الذهب أمس الجمعة مع تراجع الدولار، وعززت مخاوف الركود جاذبيته كملاذ آمن لكن رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق يضع الأصول غير ذات العوائد في طريقها للانخفاض الأسبوعي.

ارتفاع الأسعار

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1830.22 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 1816.10 دولار، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1830.3 دولار.

وقال المحلل الاستراتيجي للسلع في TD Securities في TD Securities ، دانييل غالي، إن هناك تضافرًا للقوى التي تدفع أسعار الذهب للارتفاع والانخفاض في نفس الوقت وتجبرها على البقاء في نطاق صغير، بحسب «CNBC».

وأضاف «غالي»: «لدينا مخاطر حدوث ركود وعلامات تباطؤ وشيك في النمو العالمي يدفع التدفقات إلى الذهب كملاذ آمن، ومن ناحية أخرى لدينا التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم، ما يساهم في ارتفاع كبير في الأسعار الحقيقية».

السبائك وسيلة للتحوط من التضخم

وتعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

1900 دولار للأوقية

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك: «نعتقد أن الذهب لديه بعض الاحتمالات الصاعدة الطفيفة في النصف الثاني من العام، والتوقعات تشير إلى 1900 دولار». بحسب «CNBC».

وأضاف «فريتش»، أنه على المدى القصير، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة، ما يوفر بعض الرياح المعاكسة للذهب.

وتترقب الأسواق تحركات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، بعد أن قام في اجتماع الأخير برفع الفائدة 0.75%.