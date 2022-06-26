تحذير خطير من اليونسكو: توقعات بـ تسونامي يضرب الإسكندرية

نشرت منظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة ، بيانا لها عبر حسابها بموقع «تويتر» تضمن الإستعداد لمخاطر «تسونامي» جديد قد يضرب بعض المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، وذكرت منها مدن إسطنبول ومارسيليا والإسكندرية.

توقعات بتسونامي في الاسكندرية واسطنبول ومارسيليا

وتوقع بيان منظمة اليونسكو تسونامي إسطنبول وتسونامي مارسيليا وتسونامي الاسكندرية، وأضافت أن هناك احتمال لحدوث موجة بشواطئ تلك المدن قد تصل لأكثر من متر خلال الثلاثين عامًا المقبلة.

وأضافت المنظمة في بيانها عبر «تويتر» أن خمسة مجتمعات جديدة لشواطئ مدن ساحلية معرضة للخطر على حوض البحر الأبيض المتوسط ​​ستنضم إلى 40 مجتمع ساحلي آخر، وصفهم بيان منظمة اليونسكو بالجاهزة لتسونامي، وذلك داخل 21 دولة خلال 2023.

تسونامي الاسكندرية تثير الذعر بين المواطنين

أثارت هذه التصريحات الذعر بين مواطني محافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" من توقع تسونامي الاسكندرية ليحتل البحث عن تسونامي الاسكندرية قائمة البحث بمحركات البحث العالمية، للوصول لمعلومات تطمئن مواطني عروس البحر الأبيض المتوسط.

خطة اليونسكو استعدادا لتسونامي

وينتظر الجميع خطة المنظمة لمواجهة تسونامي، حيث أوضحت اليونسكو عقب الإعلان عن توقع تسونامي الاسكندرية ومارسيليا واسطنبول.

وسيجري إطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة لشبونة نهاية يونيو الجاري للتعرف على جميع المجتمعات المعرضة للخطر وما يجب فعله عند حدوث تسونامي.

تسونامي الاسكندرية أعاد للأذهان تسونامي المحيط الهندي

يذكر أن أشهر تسونامي بالعصر الحديث هو تسونامي المحيط الهندي، كان عام 2004، الذي راح ضحيته اكثر منر230 ألف شخص من أكثر من 14 دولة، في واقعة كارثية حلت بالعديد من دول العالم.