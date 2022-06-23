«شباب النواب»: الزيارات الميدانية هدفها الحل.. وبشارة: فخور بحياة كريمة

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارات الميدانية للجان النوعية بالبرلمان، واحدة من أقوى الأدوات الرقابية، لأنها يسبقها إجراءات عديدة منها تصديق رئيس للمجلس على الزيارة.

جاء ذلك خلال لقاء لجنة الشباب والرياضة، ومحافظ الاسماعيلية، خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لتفقد عدد من مراكز الشباب بمحافظة الاسماعيلية، منها القنطرة غرب، ومركز شباب الشيخ زايد.

هدفنا حل المشكلات وليس وضع العقبات

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الهدف من الزيارات الميدانية، البحث عن حلول للمشكلات التي يتم تقديم طلبات بها، من قبل أعضاء البرلمان، وليس الهدف وضع عقبات، خاصة أن الجميع هدفه تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وتابع: «كلما كانت علاقة النائب بالتنفيذي جيدة، كان ذلك في خدمة المواطن.. وإذا كانت العلاقة متوترة، سيكون المتضرر هو المواطن، لذلك يجب الحفاظ على تلك العلاقة، لأن مصالح المواطنين لا تنتهي».

وشدد حسين، على أن لجنة الشباب تسعى لتعظيم استدامة التمويل لمراكز الشباب والأندية، لمواجهة المشكلات المالية، لافتا إلى أن اللجنة ستركز خلال مناقشات تعديلات قانون الرياضة، المقدم من الحكومة على تعديل العوائق التي تواجه الاستثمار الرياضي في القانون الحالي.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، إن مراكز الشباب التي جرى تنفيذها في مدينة القنطرة شرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تجعل أي مواطن يفتخر بها لاسيما انها مشروعات محترمة جدا تليق بالمواطن، وسيكون لها تأثير كبير في حياته.

وأشاد المحافظ، بزيارة لجنة الشباب لعدد كبير من أندية ومراكز شباب المحافظة، مؤكداً أن تلك الزيارة ستكون مثمرة وستحل العديد من المشكلات.

وضم وفد اللجنة، الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة، واللواء ثروت سويلم، والنائب حازم إمام أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي، ومحمد لبيب، وأسامة عبدالعاطي، وخالد بدوي، وأية مدني وولاء عبدالفتاح وأحمد مصطفى وسلمى مراد وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة، وعاطف مرعي وحمدي خيري من الأمانة الفنية.