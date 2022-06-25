انقلاب سيارة نقل نتيجة انفجار إطارين في الوقت نفسه بالإسماعيلية

تعرضت سيارة نقل للانقلاب عند مدخل مدينة الإسماعيلية، ظهر اليوم السبت، جراء انفجار اثنين من إطارات السيارة في وقت واحد، بحسب أقوال السائق، وما أثبتت المعاينة الأولية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة رقم (د أ م 6426)، على الطريق المؤدي إلى أنفاق «تحيا مصر»، في مدخل مدينة الإسماعيلية.

انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل أي مصابين إلى المستشفى، وقالت المصادر الطبية والأمنية إنه لم يتم نقل أي مصابين للمستشفيات، وأضافت أنه تم فحص سائق السيارة في مكان الحادث، للاطمئنان على حالته.

انتقال رجال المرور لإعادة تسيير الحركة

وقال السائق إن السيارة تعرضت لانفجار اثنين من الإطارات دفعة واحدة وفي الوقت نفسه، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يده، وانقلاب السيارة وسقوطها على جانب الطريق.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية، على الفور، بالخدمات المرورية إلى مكان الحادث، للوقوف على أسباب وملابسات حدوثه، كما عملت على رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات مرة أخرى.

وأكدت المصادر الأمنية أنه يجري الاستعانة بأحد الأوناش العملاقة لرفع السيارة، بعد سقوطها على جانب الطريق، مشيرةً إلى أن الحركة المرورية تسير بشكل طبيعي.

مصرع 3 بينهم رئيس لجنة ثانوية بالإسماعيلية

وكان قد لقي 3 أشخاص مصرعهم، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، في حادث مروري قرب مدينة القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية، بينهم رئيس لجنة امتحانات بالثانوية الأزهرية، وأسفر الحادث عن إصابة 4 آخرين من العاملين في لجنة الثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب، بينهم 3 إصابات في حالة غير مستقرة، تم احتجازهم في مستشفي أبوخليفة للطوارئ، فيما تم خروج أحد المراقبين، بعد استقرار حالته.