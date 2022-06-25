طقس الإسماعيلية اليوم.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد.

وسجلت محافظة الإسماعيلية 36 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى، في ارتفاع درجتين عن الأسبوع الماضي.

رياح خفيفة

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان نشرته عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنّ القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، اليوم السبت، على السواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء، ويستمر نشاط الرياح حتى الخميس المقبل.

سيولة مرورية

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية، اليوم، سيولة مرورية على كل الطرق السريعة والصحراوية والطرق الداخلية، دون وقوع أي حوادث مرورية.

وانتشرت الخدمات الأمنية والمرورية على طرق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية - بورسعيد الزراعي، والإسماعيلية - السويس، ومحور 60 يونيو، والإسماعيلية - الزقازيق الزراعي.

وحذّرت الخدمات الأمنية المواطنين من كسر السرعات المقررة على الطرق لعدم التعرض للمخالفات المرورية، وتعريض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

طوارئ على مدار الساعة

وشهدت الإسماعيلية استمرار حالة الطوارئ على مدار الساعة مع متابعة الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ أحوال الطرق على مدار الساعة.

وبحسب بيان رسمي للشبكة، فإنّ حالة الطوارئ مستمرة في كل القطاعات الخدمية كمرفق إسعاف الإسماعيلية، والإدارة العامة للمرور، ومديرية أمن الإسماعيلية، والحماية المدنية وبعض المديريات الخدمية.