ضبط مخدرات بـ 10 مليون جنيه في الإسماعيلية خلال شهر

علي مدار شهر متواصل من الحملات الأمنية نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط العديد من قضايا المخدرات.

ضربات أمنية في العديد من المراكز لاستهداف المخازن وكبار تجار المخدرات نجحت في ضبط كميات مختلفة من الهيروين والحشيش والشابو.

سقوط شخصين بـ 36 اسطوانة هيروين

وكانتمباحث القنطرة غرب في الإسماعيلية قد نجحت في القبض علي شخصين لأحدهما معلومات جنائية، خلال تحركهما في دائرة المركز بسيارة ملاكي بعد تأكد التحريات تجارتهما في المولد المخدرة.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها علي 36 أسطوانة لمخدر الهيروين الخام وكمية مجزأة لذات المخدر، وزنت 10 كيلو جرام إضافة إلي كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام.

واشارت التحريات إلى أن المولد المخدرة المضبوطة جرى التحفظ عليها وتحريزها، فيما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

سقوط عاطل في التل الكبير بـ 5 كيلو هيروين

وفي مركز التل الكبير نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية في ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

ونجحت حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، ومديرية أمن الإسماعيلية بعد متابعة نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه، في تحديد مكان مزاولة نشاطه غير المشروع بمنطقة التل الكبير.

واستهدفت الحملة المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام قبل توزيعها.

ضبط مخدرات بـ 5 مليون في حملة مكبرة

وفي حملة مكبرة استهدف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيل عصابي في دوائر اقسام ثان وثالث الإسماعيلية ومراكز أبو صوير والقنطرة غرب لضبط التشكيل.

ونجحت المأمورياتوفي استهداف أحد المتهمين حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة ثالث الإسماعيلية ، وبحوزته كمية من مخدر الآيس «شابو»، كما تم ضبط متهم آخر حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان وبحوزته 3 كيلو جرام لنفس المخدر.

واستهدفت الحملة شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب ، وبحوزتهما 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو وبندقية خرطوش.