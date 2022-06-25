إخلاء عقار آيل للسقوط في الوايلي بالقاهرة «صور»

عاين حي الوايلي برئاسة اللواء خالد عقل، رئيس الحي، العقار 3 في حارة «رزة» من شارع «بن مفلج»، وتم إخلاءه نظرا للخطورة الداهمة للعقار، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، كما شهد حي الوايلي بالقاهرة رفع إشغالات شادر للخراف بميدان الجيش.

سقوط حي الوايلي

ومن ناحية أخرى شهد حي الوايلي بالقاهرة الأسبوع الماضي انهيار عقار قديم، ما أسفر عن تضرر 3 عقارات مجاورة وتقوم لجنة هندسية بمعاينة العقارات للتأكد من سلامة الحالة الإنشائية، ومن المقرر إصدار قرار إما بالتنكيس أو الهدم لتلك العقارات، وتم إخلائها من السكان لحين صدور قرار بشأنها.

حصر العقارات الآيلة للسقوط

ووجهت محافظة القاهرة رؤساء الأحياء بحصر العقارات الآيلة للسقوط والتعامل الفوري معها حفاظا على سلامة المواطنين.