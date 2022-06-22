محافظة القاهرة: إخلاء «الجبخانة» بمصر القديمة ونقل السكان للمحروسة

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إخلاء وإزالة العقارات بمنطقة «الجبخانة»، بحي مصر القديمة، ونقلهم إلى وحدات سكنية مجهزة في المحروسة.

ومن المقرر إخلاء 41 عقارا ونقل 311 أسرة، استكمالا لأعمال إزالات العقارات ذات الخطورة الداهمة حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك بحضور قوات الأمن والدكتور محمد السيد ليلة رئيس حي مصر القديمة وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.

أعمال الازالة تجري بشكل منظم

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنّ أعمال الإزالة تجري بشكل منظم من خلال الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الأجهزة لنجاح تنفيذ الأعمال والاستجابة لكافة استفسارات المواطنين الذين يتم اخلائهم.

توجيهات بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة

ووجهت نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة وتذليل كافة الصعوبات الثى تواجه أعمال الإخلاء ونقل السكان، وذلك تأكيدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الإسراع والانجاز والسير بخطى سريعة للانتهاء من إخلاء وإزالة المناطق الخطرة وغير الآمنة والعقارات ذات الخطورة الداهمة حفاظا على أرواح المواطنين وتحسين جودة حياة المواطن، والعيش في سكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية.

حصر شامل لكافة المنشآت الآيلة للسقوط

من ناحية أخرى، أصدرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية توجيهاتها لرؤساء أحياء المنطقة بحصر شامل لكافة المنشآت الآيلة للسقوط بنطاق كل حي وإعداد تقارير وافية وفورية بكافة المعلومات والتفاصيل وإجراء المعاينات اللازمة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، وذلك خلال اجتماع نائب محافظ القاهرة لمناقشة ملف العقارات الآيلة للسقوط والتي تشكل خطورة داهمة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، بحضور الدكتور مهران عبد اللطيف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية.

وشددت نائب المحافظ على اهمية حصر العقارات التي تمثل خطورة داهمة من خلال عدد الحالات وتصنيفها من حيث خطورتها سواء هدم جزئي أو كلي وتوصيف العقار من حيث عدد السكان والأسر القاطنة وعدد الوحدات السكنية مع بيان للعقارات التي صدر قرارات إزالة لها ولم تنفذ ليتم النقل فورًا للسكان فور إنهاء إجراءاتهم الإدارية واستيفاء الأوراق المطلوبة وتدقيقها بمعرفة اللجان المشكلة للأولويات العاجلة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أهمية التنسيق مع الأجهزة الشرطية المعنية من خلال حصر جميع العقارات التي لها محاضر للإزالة لاتخاذ الخطوات الفعلية حماية للأرواح.

كما ناقشت سبل تسكين الحالات بعد تحديث كافة البيانات بنطاق كل حي للحالات الأولى بالرعاية لتوفير مساكن بديلة للأسر والأهالي القاطنين بتلك العقارات والتي تمثل خطورة داهمة والمساعدة في نقلهم.

كما ناشدت المواطنين بالإبلاغ عن اي عقار به خطورة داهمة لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة بشكل فوري.