محافظة القاهرة تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة «مدير عام».. المستندات المطلوبة

أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لشغل عدد 2 وظيفة مدير عام منطقة إسكان حي، بالمستوى الوظيفي «مدير عام» بالديوان العام، وذلك في الإعلان رقم 5 لسنة 2022 طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

وأكدت محافظة القاهرة أنه يمكن الاطلاع علـى البيانات والاشتراطات المطلوبة لشغل الوظيفة بالإدارة المركزية لشـئون العاملين، بديوان عام محافظة القاهرة في عابدين، والتقديم يتم بشكل شخصي، ومستمر حتى 23 يونيو الجاري.

المهارات اللازمة لشغل الوظيفة

وأكدت محافظة القاهرة أن الوظيفة تتطلب مهارات اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ومن المهارات الفنية المطلوبة الخبرة في تخصص المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

وفيما يتعلق بالخبرات، تضمنت اشتراطات الوظيفة قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفى الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، وحصول المتقدم للوظيفة على بكالوريس هندسة أو ما يعادله والتقديم للوظيفة مستمر حتى 23 يونيو الجاري، على أن يتم التقديم من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة والأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية تقبل الطلبات.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

أما المستندات المطلوبة للتقديم للوظيفة تتضمن 2 نسخة من بيان الحالة الوظيفية والإنجازات ومقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لها طبقا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 والقدرات العلمية والعملية لهم والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية و6 صور شخصية.

وفيما يتعلق بوصف الوظيفة، أشارت المحافظة إلى أن العمل يتطلب رسم السياسة العامة لمشروعات الإسكان ومتابعة التطورات العلمية في المجالات الهندسية واعتماد المشروعات والدراسات والبحوث التي تصدر عن التقسيمات المختلفة والمستخلصات والختاميات عن الأعمال المنجزة بمعرفة المقاولين والشركات، وترأس الاجتماعات الدورية التي تضم رؤساء التقسيمات لمناقشة برامج ومشاكل العمل وتقديم الحلول اللازمة لها.