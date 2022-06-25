خطوات استخراج بيان النجاح للطالب من محافظة القاهرة

تقدم محافظة القاهرة، عددًا من الخدمات الإلكترونية، منها خدمة استخراج بيان نجاح للطلاب من المراحل الدراسية المختلفة، حيث يتاح للطالب استخراج بيان النجاح من خلال الدخول على الموقع الالكترونى لمحافظة القاهرة، ويقدم طلب استخراج بيان النجاح باللغتين العربية والانجليزية لمرحلته الدراسية، سواء للعام الحالى أو الأعوام السابقة باستخدام الرقم القومى أو رقم الجلوس في حالة العالم الجاري، ويتم ملء البيانات المطلوبة لاستخراج بيان النجاح للطالب، أما الرسوم الخاصة بالحصول على البيان يتم تحديدها عند بدء تقديم الخدمة وتدفع من خلال خدمة فوري.

خطوات التقديم الإلكتروني للخدمة:

- ادخل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من خلال الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg

- اضغط على لوحة الخدمات ببوابة المحافظة.

- اختر خدمات التعليم الأساسي - استخراج بيان النجاح.

- املأ النموذج بالبيانات الأولية المطلوبة وهى السنة الدراسية والمرحلة الدراسية والصف الدراسي.

- بعد استكمال البيانات الأولية للطالب سوف تظهر لك قائمة بيانات تفصيلية، برجاء إكمالها والضغط على خانة -بحث- من أجل رؤية الشكل الأخير للاستمارة بعد الملء.

إجراء تعديلات

- في حالة الرغبة في إجراء أي تعديلات أخرى يرجى الضغط على «تفريغ البيانات» لحذف البيانات السابق إدخالها، ثم الضغط على قائمة «بحث» لرؤية الشكل الأخير للاستمارة بعد الملء وتأكيد الطلب.

- سيظهر البيانات التى قمت بإدخالها، وبيان النجاح الخاص بالطالب، قم بقراءة التعليمات بدقة ثم اضغط «تأكيد الطلب».

الاستعلام عن بيان النجاح

- يمكنك الاستعلام عن الطلب المقدممن خلال الذهاب إلى القائمة الرئيسية أغلى الصفحة والضغط على «بيان النجاح» واختيار «استعلام عن بيان النجاح».

- سيظهر بيان النجاح الخاص بالطالب.