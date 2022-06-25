الحكم على متهم بهتك عرض فتاة داخل أتوبيس بالتجمع الخامس.. 27 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة عامل لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل أتوبيس «مينى باص»، فى التجمع الخامس، لجلسة 27 يوليو المقبل، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم قيامه بهتك عرض المجني عليها بأن لامس جسدها داخل أتوبيس «ميني باص» وكان ذلك أثناء استقلالهما الأتوبيس في منطقة التجمع الخامس.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بورود بلاغ من سيدة تشكو من تعرضها لهتك عرض أثناء استقلالها أتوبيس «ميني باص».

على الفور جرى القبض على المتهم، بعد أن سلمه عدد من الأهالي لقسم شرطة التجمع الخامس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض فتاة داخل وسيلة مواصلات.