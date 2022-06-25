فتاة تنهي حياتها شنقا بـ«إيشارب» في المنيب.. وأسرتها: «خطيبها سابها»

أنهت فتاة حياتها بشنق نفسها باستخدام «إيشارب» قامت بتعليقه بسقف شقتها في المنيب بمحافظة الجيزة، وكشف أفراد أسرتها أنها شنقت نفسها، بعد انفصال خطيبها عنها، وتدهورت حالتها النفسية، مما دفعها لإنهاء حياتها شنقاً، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغاً بانتحار فتاة تبلغ من العمر 26 عاماً، داخل شقة أسرتها في المنيب، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وكشفت التحريات والاستماع لأقوال أسرة الفتاة، عن أن حالتها النفسية تدهورت بعدما تركها خطيبها، وأنها غافلت أفراد أسرتها وصنعت مشنقة لنفسها باستخدام إيشارب علقته بسقف الغرفة، وأنهت حياتها.

حرر العميد حسن الدكروري مأمور قسم شرطة الجيزة محضراً بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وقررت النيابة التصريح بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية.