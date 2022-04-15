شاب ينهي حياته بتناول حبة حفظ الغلال بالمرج.. عانى من حالة نفسية سيئة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب تناول حبة حفظ الغلال بدائرة قسم شرطة المرج، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بوفاة شاب داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي «أيمن.ف.ع.م»، 42 سنة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وكشفت التحريات أن المتوفي كان يعاني من أزمة نفسية في الفترة الأخيرة من حياته، وأضافت التحريات بأن الأزمة النفسية دفعته لتناول حبة حفظ الغلال لإنهاء حياته، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التصريح بدفن جثة ربة منزل ماتت حرقا علي يد زوجها

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة دفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها حرقا علي يد زوجها بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا بإشعال زوج النيران في زوجته بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وبالانتقال تبين إصابة بائعة خضروات بحروق في كافة أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات بأن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، وأنه تمكن من الهرب، وأثناء تكثيف الجهود لضبط المتهم تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من المستشفى يفيد بوفاة الزوجة، وتم نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاه وضبط وإحضار الزوج الجاني.