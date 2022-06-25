تنسيق مدرسة الذهب 2023 للحاصلين على الإعدادية.. اعرف التفاصيل كاملة

تزداد التساؤلات عن تنسيق مدرسة الذهب 2023، التي تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وفق مجموعة من الضوابط أهمها المجموع واختبارات القبول، وهي ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي افتتحهتا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كمدارس بديلة للثانوية العامة وتؤهل الطالب لسوق العمل من خلاله التدريب في شركات الشريك الصناعي لكل مدرسة.

تنسيق مدرسة الذهب 2023، من المرجح أن يكون 250 درجة في الشهادة الإعدادية مثل العام الماضي، بحسب ما أكده مصدر مسؤول بالمدرسة لـ«الوطن»، موضحاً أن الوزارة ستعلن التنسيق النهائي عقب عيد الأضحى المبارك، ويجري بعده فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

تنسيق مدرسة الذهب 2023

ويكون تنسيق مدرسة الذهب 2023 إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مثل كل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة مجانية وتعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال تدريبه في مجموعة من الورش داخل وخارج المدرسة على يد خبراء متخصصين في المجال.

تفاصيل الدراسة بمدرسة الذهب 2023

وقال المهندس نصر محمد المدير الأكاديمي لمدرسة الذهب، إنّ المدرسة واحدة من مدارس وحدة التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل، وفق بروتوكول معين في التشغيل واختيار الطلاب والمنهجية التي تعمل بها.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ المدرسة تعمل وفق منهجية الجدارات إذ تشمل الدراسة شقين «عملي ونظري»، لافتاً إلى أنّه سيجري قبول 200 من طلاب الشهادة الإعدادية العام الدراسي الجديد.

وأكد المدير الأكاديمي للمدرسة، أنّ الدراسة العملية أكثر من النظرية «الثلث نظري وثلثان عملي»، والتدريس في المدرسة مشترك بين وزارة التربية والتعليم، التي توفر المدير الأكاديمي والمعلمين المتخصصين في المواد الثقافية، والشريك الصناعي وهو شركة إيجيبت جولد، التي توفر المدربين والمهندسين للدراسة العملية.