أول مدرسة متخصصة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر.. مستقبل مضمون

مدرسة إيجيبت جولد للذهب، كلاسيكية الشكل في جميع جدرانها، بداية من بوابة الدخول حتى الطابق العلوي بها، فبمجرد أن تقف أمامها، تجد على البوابة الرئيسية فرسين على الناحية اليمنى واليسرى، بعدها «مندرة» بأريكات «من أيام محمد علي»، مخصصة فقط لاستقبال أولياء الأمور، ليكتمل المشهد، الذي يوحي بأنك تسير في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وهو بالفعل «موجود اسمه على لافتة في المدرسة»، ورسومات لفنانات الزمن الجميل «شويكار وفاتن حمامة وزبيدة ثروت»، وأخيرا الحنطور الذي يقف أمام مبنى الورش وكأنه يرحب بالطلاب.

«الوطن» تجولت في جميع أركان المدرسة، التي تتكون من مبنيين: الأول هو المبنى الإداري والتعليمي ويتكون من أربعة طوابق الأول خاص بمكتب مدير المدرسة التنفيذي والذي يعتبر حلقة الوصل بين المدرسة والشريك الصناعي لها والمدير الأكاديمي وهو حلقة الوصل بين المدرسة ووزارة التربية والتعليم، ثم مكاتب العاملين.

يشمل الدور الأول طلاب الصف الثالث الثانوي الفني وكنترول ومعمل العلوم، ويستقر في الدور الثاني مكتبة المدرسة، التي تشمل كتبا في شتى المجالات، ومعمل الكمبيوتر وطلاب الصف الثاني الثانوي، ثم الدور الثالث، ويشمل طلاب الصف الأول الثانوي، ولا يزيد عدد الطلاب عن 25 طالباً، فضلاً عن وجود وحدة خاصة بشئون الطلاب للتقويم والجودة.

المبنى الثانوي وهو المبنى الخاص بالورش ويشمل 9 ورش مختلفة لجميع مراحل صناعة الحلي والمجوهرات ومنها «التزجة والسبك والجلي وتركيب الأحجار على الشمع وحقن الشمع وهي مرحلة التشجير».

تخريج الدفعة الأولى العام الدراسي الجاري يوليو المقبل

المدرسة تعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال التدريب العملي المكثف، بحسب نصر محمد، المدير الأكاديمي للمدرسة، موضحاً أن الدراسة 53 ساعة أسبوعياً منهم 10 ساعات للدراسة النظرية و25 ساعة للدراسة العملية، مؤكداً أنها تعمل وفق منهجية الجدارات، وسيتم تخريج الدفعة الأولى العام الدراسي الحالي في شهر يوليو المقبل ومستهدف افتتاح 5 مدارس أخرى في محافظات مختلفة.

العملية التعليمية بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية وهي أول مدرسة للتدريب على صناعة الحلي والمجوهرات على أرض مصر، تختلف تماماً عن أي مدرسة أخرى، بحسب ما كشفه أحمد عبدالله، مسئول شئون الطلاب، لأن قاعدتها الأساسية تقول: «الإنضباط والالتزام والتدريب ثم التدريب» لذلك تخصص حوافز مادية ومعنوية للطالب أثناء الدراسة، الأولى تتمثل في حافز شهري يصل إلى 400 جنيهاً لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني و350 جنيهاً لطلاب الصف الثاني و300 جنيه لطلاب الصف الأول، بالإضافة إلى وجبة غذائية يومية، ثم تشجيع معنوي من خلال العبارات التحفيذية على الجد والاجتهاد.

القبول بالمدرسة يتم وفق مجموعة من الضوابط الأساسية، فيقول «عبدالله» لـ«الوطن»، إن المدرسة تشترط أن يكون الطالب حاصل على مجموع 90% في الشهادة الإعدادية، وألا يزيد عن سن 18 عاما، ثم يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

شروط القبول في المدرسة

يضيف مسئول شئون الطلاب المدرسة، أن اختبارات القبول عبارة عن امتحانات تحريرية تتم داخل المدرسة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات وأسئلة الذكاء، أما عن المقابلة الشخصية والتي تهدف فقط للتعرف على ميول الطالب ورغبته وسماته الشخصية وما إذا كان يعاني من ضعف نظر.

منذ افتتاح المدرسة عام 2019، اتاحت فرصة التقديم لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بداية من محافظة أسوان حتى محافظة الإسكندرية، إلا أن التقديم في الدفعات المقبلة سيكون مقتصراً على طلاب محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، بحسب ما أكده «عبدالله».

الدراسة مجانية ويتم تدريب الطلاب يومياً في الورش

لا تقتصر مدرسة إيجيبت جولد للذهب على الذكور فقط بل النسبة الغالبة هي الفتيات، فيؤكد مسئول شئون تعليم الطلاب، أن الصف الثالث الثانوي 75% منه طالبات والثاني 70% والأول 50%، موضحاً أن المدرسة حالياً بها 480 طالباً منهم 91 في الصف الأول الثانوي و189 في الصف الثاني و200 في الصف الثالث، لافتاً إلى أن مجموع القبول بالمدرسة في السنة الأولى كان 230 درجة والسنة الثانية 250.

الدراسة بالمدرسة مجانية من «الألف للياء» بحسب ما أكده مسئول شئون الطلاب، موضحاً أن المدرسة تهدف إلى تخريج جيل مؤهل لسوق العمل المحلي والدولي، لذلك يتم تدريبه يومياً في الورش المختلفة: «شغالين بمنهجية الجدارات والانضباط أساس التميز».

ما هي المواد التي يدرسها الطالب؟

يدرس طالب مدرسة إيجيبت جولد للذهب مواد ثقافية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء بجانب مادة التكنولوجيا، والتي يتم تدريسها من قبل معلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم تنفيذ التدريبات من خلال خبراء شركة إيجيبت جولد للذهب وهي الشريك الصناعي للمدرسة، وفق «عبدالله»، مؤكداً أن المدرسة تشمل تخصص وهو صناعة الحلي والمجوهرات.

تختلف امتحانات المدرسة بالنسبة لصفوف النقل عن أي مدرسة أخرى، فيقول أحمد عبدالله: «الامتحان بيكون عبارة عن أسئلة يتم عرضها على شاشة ذكية في الفصل ويجاوب الطالب الأسئلة اللي بتظهرله»، مؤكداً أن الأسئلة صواب وخطأ فقط ولا تشمل أي أسئلة مقالية، لافتاً إلى أنه يحق للطالب بعد التخرج الالتحاق بالكليات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها، أما كليات الهندسة والفنون التطبيقية والجملية تشترط اجتياز معادلة.

كخلية نحل هكذا يعمل طلاب المدرسة في المعامل، مستخدمين العديد من الآلات المتنوعة تحت رعاية المشرفين من المعلمين والموجهين، مؤكدين أن المدرسة تؤهلهم جيداً لسوق العمل وهي بالنسبة لهم أفضل من الثانوية العامة.