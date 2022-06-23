زراعة صمام ميترالي في قلب مريض عن طريق شق صدري محدود بـ«بنها الجامعي»

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي من إجراء جراحة عاجلة لأول مرة في قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات بنها الجامعية، وهي عملية زراعة الصمام الميترالي بالقلب بالمنظارعن طريق شق صدري محدود 5 سم، وذلك في استعاضة عن شق عظمة القص الطولي التقليدي والذي كان يتم سابقا.

وأجريت الجراحة تحت رعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات.

عدم انتظام ضربات القلب

كان المريض البالغ من العمر 40 عاما قد حضر للقسم يعاني من ضيق بالتنفس وعدم انتظام في ضربات القلب، حيث تم عمل «إيكو» على القلب، وتبين أنه يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي والثلاثي الشرفات.

وتم اتخاذ قرار إجراء عملية تغيير الصمام الميترالي وإصلاح الصمام الثلاثي الشرفات، ونظرا لصغر سن المريض، تم اتخاذ قرار إجراء العملية عن طريق الشق المحدود الأيمن الذي يحافظ على الضلوع ولا يؤدي إلى شق عظمة القص أو الآلام المبرحة التي يعاني منها المريض بعد الجراحة في المعتاد عن طريق المنظار.

قام باجراء الجراحة الدكتور إبراهيم قصب، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، وبمساعدة الجراحين الدكتور أحمد صبحي والدكتور محمد الجزار، والأطباء دينا عفيفي ومحمود عبد العظيم، وقام بالتخدير الاستشاريين الدكتورة أماني نجاح والدكتور زياد محسن والدكتور أحمد سمير.

طفرة في عمليات جراحة القلب

وتعد تلك العملية طفرة في عمليات جراحة القلب المفتوح بمحافظة القليوبية، نظرا لأن المريض تماثل للشفاء سريعا ويستطيع ممارسة حياته الطبيعية في أقرب وقت.