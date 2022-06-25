الكشف على 3 آلاف مريض في قافلة طبية بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية المناجاة الصغري بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، بالإضافة لتفعيل تخصص المسالك البولية، والروماتيزم والتأهيل، وتوفير العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

صرف العلاج للمرضى وتحويل حالات إلى المستشفيات

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 3075 مريض من أهالي قرية المناجاة الصغري ، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 40 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لدكتور خالد عبدالغفار علي دعمه المستمر للمنظومة الصحية بالشرقية، وتوفير جهاز أشعة عادية متنقل بالقوافل العلاجية، مشيراً إلي أنه جاري تجهيز عيادة طبية جديدة لطب العيون، وعيادة أخري للجهاز الهضمي والكبد، والذي سيتم تفعيلهما للمرة الأولي، اعتباراً من الأسبوع القادم بداية من شهر يوليو، للمشاركة بصورة دائمة ضمن خطة القوافل، ومقدماً الشكر للدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.