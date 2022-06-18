الكشف على 2200 مريض في قافلة طبية بالشرقية ضمن «حياة كريمة»  

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية القصبي غرب، بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين.

خدمة طبية متميزة بالأماكن النائية

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية

وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على الصحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

جميع التخصصات

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، وهي (الباطنة، والجراحة العامة، والقلب، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم الأسرة، والأنف والأذن، إضافة لتفعيل تخصص المسالك البولية، والروماتيزم والتأهيل)، فضلا عن توفير القافلة العلاج اللازم للمرضى، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2262 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 14 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.