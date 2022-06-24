رامي جمال لجمهوره: «مريض الاكتئاب محتاج طبطبة متستهونوش بزعله»

وجه الفنان رامي جمال، نصيحة إلى الأهالي بشأن تعاملهم مع أولادهم خاصة مع انتشار ظاهر الاكتئاب وتخلص الشباب من حياتهم خلال الفترة الماضية، قائلًا: «نصيحة للأهل متستهونوش لما تلاقي ابنك قاعد لوحده مش بيتكلم مع حد أو بيقول إنه مكتئب وزعلان، دورنا كلنا إنه نهون عن بعض ونحتوي بعض».

وتابع رامي جمال، خلال فييدو نشره عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنتسجرام»: «أزمة الفقد أكبر بكتير من إننا نتجنب حد لمجرد أنه قاعد زعلان، ونصنفه إنه عنده طاقة سلبية، ما الطاقة السلبية دي لو هو ابتلى بيها وظيفتنا نساعده يعدي منها».

رامي جمال: تعرضت لأزمات كتيرة في حياتي

كما تحدث خلال الفيديو، عن ازدياد المشاكل النفسية التي يعاني منها الأشخاص قائلا: «بالنسبة للجرائم اللي بقينا نشوفها دلوقتي دي نوع تاني من المرض النفسي، إحنا بقينا ضعاف بقينا مستسلمين للأفكار ووساوس الشيطان، وبقينا سلبيين في حاجات كتير، ربنا يهون يارب».

وأشار رامي جمال أنه تعرض للعديد من الأزمات خلال حياته وكان يظنها نهاية الدنيا، ولكن ثقته الكاملة أن فرج الله قريب هونت عليه: «أنا ياما شوفت مشاكل وشوفتها نهاية الدنيا وبعدين بيجي فرج ربنا، وثقتي إن فرج ربنا دايما جاي هو السبب إن المشاكل دي بتتحل والواحد بيعدي».

رسالة رامي جمال إلى جمهوره

ووجه جمهوره، بضرورة التخفيف عن بعضهم البعض ومساعدة مريض الاكتئاب للخروج من حالته ومشاعره السلبية: «مش هقول إن مرض الاكتئاب الواحد بيخف منه 100 % ولكن هقول إنه حاجة بتزيد أو بتقل، تعالوا نساعد بعض، ونشير الحاجات الحلوة، ونهون عن صحابنا اللي شايفين إن الدنيا بقت صعبة، ونهون عن نفسنا لنتقبل الابتلاءات اللي بتحصلنا».

واختتم حديثه: «في الآخر اللي عايز أقوله إننا نحب بعض ونحسس بعض بحبنا لبعض ومش بس بالكلام، اللي عنده اكتئاب محتاج طبطة زيادة مش بس طب نفسي وبقولكم إن أي أزمة بعدها فرج ربنا يهون علينا وعليكم».