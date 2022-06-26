تفاصيل مقتل شاب وإصابة والدته بالخرطوش في القليوبية: المتهمان هربا بعد الواقعة

سيطرت حالة من الانهيار على أهالي مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث لقى شاب مصرعه إثر إصابته بسكتة قلبية عقب عودته من عمله إلى منطقة سيدي عبدالرحمن بمدينة قليوب ونشوب مشاجرة بين أشقائه وجيرانهم المتهمين بالإتجار في المخدرات.

انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة

وقررت جهات التحقيق فى قسم شرطة قليوب انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة في مشرحة بنها التي نُقلت لها الجثة والتصريح بدفنها، حيث لقى الشاب مصرعه على يد متهمين شقيقين، فيما أصيبت والدته وشخص آخر بطلقات خرطوش إثر قيام المتهمين بإطلاق رصاص عقب وفاة المجني عليه بسكته قلبية مع بداية المشاجرة.

وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث القسم حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت سرعة ضبط وإحضار المتهمين فى الواقعة.

المتهمان هاربان وجيران المجني عليه

وأكد شهود عيان بالواقعة أن المتهمين شقيقين وهما جيران للمجنى عليه والمصابين، حيث حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد المتهمين تطورت إلى قيام المتهم بمحاولة التعدى عليه فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة فاستخدما سلاحا ناريا وهاجما والدته وأصاباها إصابات خطيرة وآخر صاحب محل.

وأضاف شهود العيان أن شقيق المتهم الأول أطلق هو الآخر عدة أعيرة نارية وأصاب والدة المجنى عليه بقدمها، كما أصاب شخصا آخر أثناء تدخله للدفاع عن المجنى عليها وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما فر المتهمان هاربين من مكان الحادث.

الأهالي: المتهمون جيران المجني عليه

وأكدوا أن المتهمين هاربين حاليا بعد ارتكابهما الواقعة، مطالبين بضبطهما، وأكد جيران المجنى علية أن المتوفى شاب متزوج ولدية طفلة تدعى «آيسل» وأن زوجتة حامل فى طفلهما الثانى وأن والدته المصابة مريضة سكر وأن إصابتها بالخرطوش فى قدميها سيؤدى الى بتر ساقها نظرا لانها كبيرة فى السن.

ولفت الشهود إلى أن والد المجني عليه مريض وملازم الفراش لإصابته بجلطة، مطالبين بضرورة القصاص من المتهمين الذين هربا من مكان الواقعة فور ارتكابهما الواقعة.

وقال شقيق الشاب طاهر مرعي وشهرته كريم لـ«الوطن»، إن شقيقي وهو عائد من عمله كنت أقف في شرفة المنزل، وشاهدت أصحاب السوابق وتجار المخدرات يعتدون عليه، وحدثت مشاجرة بينهم، وأخي كان يقف في شرفة المنزل، وتاجر المخدرات كان يقف في الشارع وخايف أي شخص يصوره، وكان أخي يقف فيها في شرفة منزله عادي، قال له: «متقفش في البلكونة كدة»، وعلمت أن المتهم أطلق النار بعد أن سقط شقيقي مغشيا عليه وفارق الحياة وذهبنا به للمستشفي.

وأضاف شقيق المجني عليه أن المتهم لم يكتفي بمقتل أخي، لكن دخل شقة والدتي التي لا تتحرك من مكانها بسبب مرضها وأطلق النار عليها وهي تقول له: «يابني دة انا اللى مربياك».

وأكد، شهود عيان، أن المتهمين شقيقين وهما جيران للمجني عليه، وهربوا بعد ارتكابهما تلك الواقع.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى طاهر مرعي إثر إصابته بسكته قلبية أودت بحياته.

اضافت التحريات أن مرتكبى الواقعة شقيقان هم جيران المجنى عليه وأطلقا عددا من الأعيرة النارية على المجنى عليه وأسرته اسفرت عن اصابة والدته بطلق نارى فى القدم واصيب احد الجيران وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم.