إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية خلال ساعات

تعلن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، خلال الساعات المقبلة عقب الانتهاء من إعداد الحد الأدنى للقبول في المدارس المختلفة للتعليم الثانوي العام والفني والتمريض والخدمات والمنازل، وفق نسب النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، والتي بلغت 74.7%، ومن المقرر أن يعتمد المحافظ التنسيق عقب انتهاء مديرية التعليم من إعداد مقترح التنسيق

وتستعرض «الوطن» مؤشرات تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة، وهي كالتالي:

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية

وكشف مصدر مطلع في مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية أن مؤشرات تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالنسبة للحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام ستكون في حدود 235 درجة للمرحلة الأولى من التنسيق، مع احتمال انخفاض هذا الحد في حالة توافر أماكن خالية بالمدارس بعد التقديم للثانوي العام والذي من المقرر أن ينطلق عقب امتحانات الثانوية العامة.

نسب استيعاب كل مدرسة تحدد تنسيق الشهادة الإعدادية

فيما ذكرت مصادر بمديرية التعليم أن تنسيق الشهادة الإعدادية يتم احتسابه في إطار النتيجة العامة للصف الثالث الإعدادي مع حساب الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة سواء الثانوي العام أو الفني أو مدارس ما بعد الإعدادية، كما يتم حساب تنسيق بعض المدارس التخصصية كالتمريض ومياه الشرب والذهب و الزراعية المتقدمة نزولا بالمجموع من إجمالي الطلاب المتقدمين بعد اجتياز اختبارات القبول.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد اعتمد نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة الأسبوع الماضي، إذ وصلت نسب النجاح إلى 74.77%.