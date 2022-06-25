محافظ الغربية عن «حياة كريمة»: الناس مبسوطة وبتشكر الرئيس السيسي

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظة مؤخرا شملت إطلاعه على كافة المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها المحافظة من أجل توفير حياة أفضل للمصريين في المحافظة، معبرًا بقوله: «مفيش أي شيء احتاجه المواطن في القرية إلا وعملناه».

رحمي: افتتاح رئاسي مرتقب لقريتين تم تطويرهما

وأضاف «رحمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن قريتي «نهطاي، وتفهنا» الواقعتين بنطاق المحافظة مرشحتين لافتتاح رئاسي مرتقب لمشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، كما وأنه يتم العمل حاليا على 127 مشروعا لمياه الشرب بنسبة تنفيذ 98.7% مع استهداف 30 أغسطس لانتهاء تلك المشروعات.

رحمي: الرئيس وعد المواطنين وأوفى بما قال

واستطرد: «الناس مبسوطة وبتشكر الرئيس السيسي لأنه وعد وأوفى وكل ما وعدهم بيه بيتحقق على أرض الواقع، والناس ديه في السنوات الماضية كانوا محرومين من المدارس والصرف الصحي والمياه، وكثافة الفصول كانت تفوق الـ70 طالباً في الفصل، وحالياً وصل عدد طلاب المدارس لـ30 طالباً فقط، والمدارس فيها كل الإمكانيات».

وأوضح أنه يتمّ العمل على ألف مشروع في المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 4.5 مليار جنيه بنسبة تنفيذ للمشروعات تبلغ 61% من المستهدف، مشيرًا إلى أنه قد جرى تنفيذ 140 مشروعًا للصرف الصحي في المحافظة بنسبة تنفيذ 71.5%، وهناك متابعة دائمة من قبل الفريق محمد فريد، مستشار رئيس الجمهورية، لمبادرة حياة كريمة لتطورات الأعمال.

ولفت إلى العمل على 108 مشروعات للكهرباء بنسبة تنفيذ 57.9% مع نهاية الأعمال المتوقعة في 30 سبتمبر المقبل، و55 مشروع غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 47.3%، و54 مشروع اتصالات بنسبة تنفيذ 14.7%، مع استهداف انتهائها في 21 يوليو المقبل.