مصادرة 75 شيشة وتحرير 27 محضر إشغال طريق في جولة لمحافظ القليوبية

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة استمرت للساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعة الإشغالات والنظافة بمدينة شبرا الخيمة، مؤكداً اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات والاهتمام بالنظافة العامة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والحد من عرقلة حركة المارة والمرور، حيث استهل المحافظ الجولة بتفقد منطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة رفع الإشغالات الموجودة على حرم الطريق وإزالة الباعة الجائلين

جهود متابعة النظافة العامة

وتابع المحافظ مستوى النظافة العامة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء غرب وشرق مدينة شبرا الخيمة موجهاً بتكثيف حملات النظافة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

تحرير محاضر للمخالفين

وتمكنت الحملة من تحرير 27 محضر إشغال طريق، ومصادرة 75 شيشة تم ضبطها بعدد من المقاهي العامة، 5 محاضر بيئة، 6 محاضر لمحلات مزاولة نشاط بدون ترخيص، وقد أشرف الهجان على رفع الإشغالات ومصادرة جميع المضبوطات المخالفة.

وخلال الحملة أصدر المحافظ تعليماته بسحب رخص عدد من السيارات لسيرهم عكس الاتجاه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى هامش الجولة، تابع «الهجان» أعمال رصف وتطوير كوبري عرابي لإنجاز الأعمال، موجّهاً بضرورة الانتهاء من أعمال رصف الكوبري والأسوار الحديدية «الهاندرل» قبل عيد الأضحى المبارك، تيسيراً وحفاظاً على المواطنين، مؤكداً متابعته اليومية والمرور باستمرار حتى الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل. إذ تم الانتهاء من صب الأسوار الخرسانية على الجانبين بنزلة المؤسسة وجارٍ عمل الأسوار الحديدية «الهاندرل» خلال الأيام القادمة، وجارٍ الانتهاء من رش مادة R.C وطبقة الترميم بنزلة المؤسسة ورصف النزلة بطول 680 متراً ليصبح إجمالي ما تم الانتهاء من رصفه 1300 متر بنسبة تصل إلى 55٪ من إجمالي أعمال رصف الكوبري.

وشدد المحافظ على مهندسي المشروع بسرعة الانتهاء والعمل بنظام الورديات مع الالتزام بالمواصفات القياسية لتلافي أي مشكلات في الرصف.