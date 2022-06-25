جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال الإزالة بمنطقة الهايكستب

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحى النزهة بالمنطقة الشرقية.

وتعد منطقة عزبة الإخلاص إحدى المناطق العشوائية غير المخططة بالمنطقة والتى ستشمل إزالة 212 عقار وذلك بعد صرف التعويضات اللازمة للأسر المستحقة طبقًا لأسعار المنطقة .

جدولة محافظ القاهرة في منطقة عزبة الإخلاص

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء يحيى الأدغم رئيس حى النزهة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.