إحالة العاملين بمركز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية باحالة العاملين بمركز شباب الإصلاح الزراعي بقليوب ومتابع الإدارة للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية كما وجه بتكثيف المتابعة الميدانية على المراكز.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية التي قام بها الصبروط وتفقده لعمل عدد من مراكز الشباب بادارات شبرا وقليوب، حيث شملت المتابعة مركز شباب ١٥ مايو بشبرا الخيمة والذي تفقد فيه تنفيذ الانشطة داخل المركز وتفقد نشاط السباحة بالمركز، ووجه الصبروط بضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة حفاظا على سلامة المترددين.

متابعة مركز شباب عزبة الجندي

كما شملت المتابعة ايضا مركز شباب عزبة الجندي ومركز شباب ميت حلفا التابعين لإدارة شباب قليوب، حيث تبين التزام المراكز بتنفيذ الانشطة وانضباط العاملين بها.

متابعة مراكز الشباب بالقليوبية

اكد الصبروط ان المتابعات الميدانية للمراكز تاتي ضمن توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والهيئات لتحقيق الالتزام والانضباط داخل المراكز والتأكد من جوده الخدمات المقدمة للمترددين .