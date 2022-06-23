وفد ياباني يناقش استعدادات بدء العام الدراسي بالمدارس اليابانية في القليوبية

استقبل الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وفدا يابانيا لمناقشة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس اليابانية، ومستجدات العملية التعليمية، حيث زار الوفد مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية ببنها، والتي تطبق منهج التوكاتسو الياباني، والمدرسة اليابانية الجديدة ببنها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

تعاون مصري ياباني في قطاع التعليم

وأكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع اليابان في مجال التعليم، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات مع اليابان بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية.

شراكة مصرية يابانية بدأت عام 2016

وأكد الدكتور ياسر محمود أن الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم بدأت في فبراير عام 2016، عقب البيان المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي في مجال التعليم، حيث قدمت الحكومة اليابانية الدعم والتعاون في مجال التعليم بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة، مرورا بالتعليم الأساسي والتعليم الفني حتى التعليم الجامعي والبحث العلمي، حيث تم العمل على زيادة أعداد المتدربين والطلاب المصريين للحصول على التدريب والدراسة في اليابان وتطبيق الأنشطة الخاصة بالتوكاتسو بالتعليم الأساسي وتحسين التعليم الفني، من خلال التركيز على المهارات الفنية والشخصية وزيادة التعاون، بما في ذلك التدريب في المصانع اليابانية وأيضا التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعاون لتأسيس مدرسة التكنولوجيا التطبيقية، والشراكة مع المصانع وتدريب المعلمين.