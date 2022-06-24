‎الخط الساخن لـ«مياه القليوبية» يتلقى 19800 شكوى خلال 6 أشهر

تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القليوبية، موقف تلقي ورصد واستجابة الخط الساخن لشكاوى المواطنين خلال 6 شهور الماضية، مؤكدا استمرار سعي الشركة للتواصل الفعال مع المواطنين، عبر عدة قنوات على رأسها الخط الساخن 125، مثمناً الدور الهام الذي يقوم به في رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها بالتنسيق مع كافة فروع المحافظة، بما يساعد على تذليل أسباب تلك الشكاوى وتلبية احتياجات المواطنين.

شكاوى واستغاثات المواطنين

وتابع تقرير الخط الساخن لـ«مياه القليوبية» لتلقي ورصد 19800 شكوى خلال 6 أشهر في عام 2022، وردت منها 118957 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، بالإضافة إلى تسجيل 7185 شكوى بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، بالإضافة إلى 215 شكوى لقطاع المعامل والجودة، ونصيب شكاوى القطاع التجاري 443 شكوى من ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، حيث تم فحص ومراجعة الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها وإزالة أسبابها وفقاً للضوابط.

خط ساخن للشكاوى

وأوضح أن شركة المياه تتيح للمواطنين الإبلاغ عن شكاوى وأعطال المياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والتواصل من خلال خدمة الواتساب على رقم 01200288880.

وأكد على سرعة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى وأن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لاستقبال شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن والرد على استفساراتهم، وذلك في إطار الحرص على رضا المواطن ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة لهم في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.