قرض شخصي من البنك الأهلي بـ 3 ملايين جنيه للعاملين بقطاع البترول

يقدم البنك الأهلي المصري خدمة الحصول على القرض الشخصي بقيمة تصل إلى 2.5 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه بضمان تحويل المرتب للموظفين العاملين بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات بضمان الهيئة العامة للبترول ضمن فئة القرض النقدي الذي يقدمه البنك الوطني.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري على الإنترنت أوضح أن البنك يتيح حصول الموظفين بشركات قطاع البترول والغاز وشركات البتروكيماويات الحصول على قرض نقدي شخصي قد يصل إلى 3 ملايين جنيه بضمان الهيئة العامة للبترول.

الشروط والمستندات المطلوبة

وحول الشروط والمستندات المطلوب، كشف البنك الأهلي المصري أن الأوراق المطلوبة هي خطاب معتمد من جهة العمل، موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين إلى جانب تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي الساري وأخيرا اشترط البنك ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما في نهاية التمويل.

وأشار البنك الأهلي إلى أن مدة القرض تصل إلى 12 عاما ويقدم للمقترض وثيقة تأمين على الحياة ضد العجز الكلي مجانيا، بالإضافة إلى فتح حساب جارٍ وبدون مصاريف استعلام ائتماني.

العمولات والرسوم

وحول العمولات والرسوم قال البنك الأهلي المصري عبر الموقع الإلكتروني، إن المصاريف الإدارية تصل إلى 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات، بينما عمولة السداد المعجل للتمويل 5% من المبلغ المدفوع حال السداد النقدي، 10% حال السداد بأية وسيلة دفع أخرى وحول غرامة تأخير سداد القسط: 20 جنيها شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.