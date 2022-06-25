دفاع متهم في رشوة الصحة: التحويلات المالية مقابل وحدة سكنية باعها موكلي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة».

الدفاع: المبالغ مقابل وحدة سكنية مملوكة للمتهم

وقال دفاع المتهم الأول محمد الأشهب، إن ما تم تحويله من مبالغ مالية على حساب موكله ليس عطايا أو رشوة، وإنما هو مقابل وحدة سكنية مملوكة للمتهم الأول باعها للشاهد الأول، وأن تلك التحويلات بمثابة عقد بيع.

وأكد دفاع المتهم الأول، أنه إذا كان موكله مرتشيا فمن الغباء طلبه تحويل المبالغ على حسابه الشخصي بشكل رسمي، لأنها تعد مستندا رسميا لإدانته.

النيابة: التحويلات كانت لشراء مستلزمات طبية

وعلقت النيابة العامة، على دفاع المتهم الأول محمد الأشهب، قائلة إن سبب التحويلات كان من أجل شراء مستلزمات طبية وليست لبيع وحدة سكنية.