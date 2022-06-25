عضو القومي لحقوق الإنسان: حياة كريمة مشروع القرن الأهم إقليميا وعالميا

قالت سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من المبادرات الإنسانية العظيمة، مؤكدة أنها مشروع القرن الأهم، ليس داخل مصر فحسب لكن على المستوى الإقليمي والعالمي، وهي تتسم بالتنظيم والشمولية ودمج الجميع لمواجهة مشكلات حقيقية وحياتية للمواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في الريف.

التحالف يمتلك الخبرة للتعامل مع الجمهور

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح لـ «الوطن»: ومن بين السمات المهمة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تفعيل دور ومشاركة الشباب من الجنسين، وهذا أمر مهم للغاية، إضافة إلى تشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم مؤسسة حياة كريمة، وهو ما جعلها تلمس أرض الواقع بأعضاء التحالف، الذي «يعد شغله مع رجل الشارع»، ما أدى إلى توصيل الدعم للمستهدفين والمستحقين الحقيقيين، إضافة إلى أن التحالف يمتلك الخبرة للتعامل مع الجمهور، ما أدى إلى قصر المسافات التي كانت من الممكن أن تضعف المبادرة.

الجمعيات الأهلية تسهم في تحقيق الأجندة الوطنية التنموية

وتابعت: التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يتكون من 23 منظمة مجتمع مدنى، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات، ومؤسسة حياة كريمة، وهدفه الأساسى تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدنى، وتوحيد قواعد البيانات لتتسم بالدقة والإتاحة، ويتم التخطيط للمشروعات والخطط والخدمات التنموية بطرق منظمة، من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من المستهدفين من المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، ومن بين الأهداف العامة للتحالف تطوير آليات منظمة لتقسيم العمل بين الهيئات والمؤسسات الشريكة، وتنفيذ أنشطة تبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء التحالف.

التحالف الوطني يسعى لإنشاء قاعدة بيانات لضمان وصول الخير لمستحقيه

وأشارت «لوقا» إلى أن ميثاق التحالف الوطني يسعى لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تشكل بدورها محوراً استراتيجياً رئيسياً يرتكز عليه تنفيذ كل المبادرات التنموية، لضمان وصول الخير لمستحقيه دون تكرار، وتوسيع أكبر للخدمات وتوسيع للمناطق الجغرافية، وبالتالى توسيع أكبر للمواطنين المستفيدين.