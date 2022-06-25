«حياة كريمة»: 54 ألف فرد بالمحافظات يستفيدون من 77 قافلة طبية حتى مايو

قال الدكتور محمد سعد، المنسق الطبي لمبادرة حياة كريمة بالقاهرة، إنَّ القطاع الطبي في مؤسسة حياة كريمة يهدف بشكل أساسي تقديم خدمة طبية جيدة في مختلف المحافظات، كما أنَّ العنصر البشري شيء مهم في المؤسسة لذلك جرى الإعداد بكوادر جيدة جدا من الأطباء.

تحويل 1072 حالة للمستشفيات الجامعية

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن مؤسسة حياة كريمة نظمت 77 قافلة طبية حتى مايو الماضي في مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها 54 ألف مواطن، وجرى تحويل 1072 حالة للمستشفيات الجامعية أجرت عمليات جراحية مثل تغيير المفاصل وتركيب الشرائح.

وأفاد بأنَّ اللجنة المركزية في مؤسسة حياة كريمة المسؤولة عن التنسيق والمتابعة، كما يوجد لجنة فنية أخرى من الأطباء تتضمن كل التخصصات، وتكشف عن الحالات كلها، وتعد تقارير حيالها وتحدد المطلوب، لإرسالها للجهات المختلفة، ليحصل المواطن على الخدمة الخاصة به.

وأشار إلى أنَّه متوفر كل التخصصات الطبية في المبادرة بداية من التخصصات العامة مثل الباطنة والأطفال أو التخصصات الجراحية مثل النسا والجراحة العامة والأطفال وجراحات القلب والعمود الفقري، وتخصصات طبية أخرى.

التركيز على الأماكن الأكثر احتياجا

وبالنسبة للعلاج، أوضح أن مؤسسة حياة كريمة تتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة من خلالها تنظم قوافل طبية، والتركيز على الأماكن الأكثر احتياجا، فمن خلالها يتم إرسال الحالات التي تحتاج علاج أو تدخلات طبية متقدمة والحصول على الخدمة كاملة دون مقابل في المستشفيات الجامعية.

ولفت إلى أنَّ الفريق الطبي الخاص بمؤسسة حياة كريمة الموجود على الأرض والمتطوعين من الفريق الطبي يستقبلون الحالات التي تحتاج للتدخلات الطبية، وترفع الحالات للجنة الفنية والتي تقيمها ويتم إجراء التدخل المطلوب لها، منوها أن القوافل لا تكون فقط طبية، ولكن تتضمن أيضا عنصر اجتماعي وآخر توعوي.