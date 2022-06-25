الحكومة: توصيل الصرف للقرى بنسبة 100% بعد الانتهاء من مشروعات حياة كريمة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العديد من أعضاء البرلمان كانوا يشتكون من مشكلة توصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة قبل بدء مبادرة حياة كريمة على رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في القرى من نسبة 34% إلى 100% بنهاية أعمال المبادرة على مستوى القرى المصرية، مضيفا أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي تعمل بشكل كبير وتلقى ترحيبا كبيرا من المواطنين لأن سعر الغاز الطبيعي أوفر من أنبوبة الغاز مع توفره بسهوله.

توصيل الصرف الصحي ومياه الشرب النقية

وأوضح «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على فضائية «صدى البلد»، أن تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعمل بالتزامن مع توصيل الصرف الصحى ومياه الشرب النقية، بالإضافة للمكون الخاص بسكن كريم، لافتا إلى أن هناك العديد من المنازل في القرى بحاجة لإعادة التأهيل والبناء وهو ما يتم حاليا لجعلها منازل آدمية تناسب الحياة الكريمة التي تهتم الدولة المصرية بتوفيرها للمواطن المصري.

مشروعات حياة كريمة مستمرة في الريف المصري

وأشار «سعد» إلى أن مشروعات حياة كريمة مستمرة في الريف المصري بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهدها الاقتصاديات الكبرى وتمثل أعباء على الدول، لافتا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم يد العون والمساعدة لسكان الريف المصري من خلال مشروعات تخفف ضغوط الحياة والمعيشة على المواطن المصري في الريف.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأزمات العالمية شكلت ضغوطا على الموازنة وخاصة فيما يتعلق بالأسعار وتوفر المنتجات، مشيرا إلى أن رؤية القيادة السياسية كانت على حق بشأن مبادرة حياة كريمة فلولا تلك المبادرة لكانت الظروف أصعب على الريف المصري.