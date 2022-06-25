خالد عكاشة: اللحظة الدولية الحالية استثنائية بكل المقاييس

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الأمير القطري إلى مصر، مؤخرا، يأتي دليلا على صياغة موقف عربي مشترك في سبيل حماية الأمن القومي بالمنطقة، وما انتهي إليه قمة «العلا» والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وتأتي الزيارة لإزالة كافة أسباب الخلافات بين البلدين، «اللحظة الدولية الحالية استثنائية بكل المقاييس».

عكاشة: لقاءات الرئيس السيسي مؤخرا تأتي لمجابهة التحديات

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التحركات الدبلوماسية التي جرت خلال الأسابيع الماضية ومنها اللقاءات الرئاسية المصرية مع ملوك وزعماء الدول يعكس وجود جهد حقيقي تبذله كل دول المنطقة لمجابهة التحديات، بخطط استراتيجية واضحة.

عكاشة: الرئيس السيسي يسعي لتخفيف أعباء الضغوط الاقتصادية

واستطرد: «لقاء الرئيس السيسي مع ملوك وزعماء الدول يأتي لتخفيف أعباء الضغوط الاقتصادية، وأن يكون هناك صياغة جديدة لعملية التعاون بشكل أكبر، وهناك مؤشرات إيجابية عده حول العمل المشترك المصري والعربي، والعمل القطري جاء اليوم بزيارته لمصر، وهو الأحدث، وقبله كانت هناك شراكة بين مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات».

وأوضح أن هذا النوع المتطور من الشراكات سيوجه لرفاهية الشعوب، وتخفيف الأعباء عنهم حتى يعبروا تلك المرحلة الاستثنائية الدولية، «مصر تجاوزت الكثير من المراحل الصعبة، ولديها شراكات ممتده تحقق مصالح الجانبين، كما وأدارت مصر أزمة مالية عالمية جعلت الجميع ينظر إليها باحترام، ويتلمس النجاحات التي تحققت على أرض الواقع».