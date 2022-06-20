خبير: دول العالم تسعى للتحالف مع القاهرة بفضل نجاح الدبلوماسية المصرية

قال طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إنّ هناك علاقة وثيقة بين القمة الثلاثية بين مصر والبحرين والأردن بشرم الشيخ، وبين قمة التعاون الخليجي المرتقبة في السعودية بمشاركة مصر.

علاقات استراتيجية تدعم الصف العربي

وأضاف البرديسي في حوار مع الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد في برنامج «صباح الخير يامصر»، على «القناة الأولى المصرية»، أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة الإستراتيجية والقمة الدبلوماسية الرئاسية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن إستهداف مصر دعم هذه العلاقات الوثيقة الإستراتيجية، سواء كان ذلك في الرباعي العربي «مصر والسعودية والإمارات والبحرين»، يعقبها العلاقة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، ثم القمة الحالية بين مصر والأردن والبحرين، مشيرًا إلى أن كل هذه اللقاءات تمثل علاقات ودوائر وشراكات إستراتيجية لدعم الصف العربي، رغبة في أن يسود تبادل المنافع والخيرات بدلًا من النزاعات.

ظهور الدورالعربي لاحتواء التداعيات العالمية

ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن دور العرب الهام ظهر في التداعيات الأخيرة لتأثيرات كورونا على الطاقة والغذاء، موضحًا أن السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة المصرية عملت على نجاح السياسة الخارجية المصرية، وذلك بإعتراف الخصوم أنفسهم، مشيرًا إلى أن العديد من الدول التي كانت مناوئة لدولة 2013، أصبحت الآن تتودد إلى الدولة المصرية وتريد إقامة علاقات جديدة معها.

من قطع العلاقات والتجميد إلى لهث العالم لإقامة علاقات إستراتيجية مع مصر

وأكد «البرديسي»، أن العلاقات الاستراتيجية الخارجية المصرية انتقلت من الملح الاجاج إلى العذب الفرات، لافتًا إلى أن عام 2013 شهد وضعا مظلما في ظل تجميد الاتحاد الأفريقي لعضوية مصر، وقطع العلاقات من جانب الاتحاد الأوربي، وصولًا إلى أن العالم أجمع الآن يلهث وراء نسج علاقات استراتيجية وثيقة مع الدولة المصرية، مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي والأفارقة.