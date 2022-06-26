غادة إبراهيم تستعد لبروفات مسرحية «تعالى بالحب»

تستعد الفنانة غادة إبراهيم للمشاركة في بروفات مسرحيتها الجديدة «تعالى بالحب» وكانت غادة قد تعاقدت على المسرحية أوائل شهر مايو الماضي، وبدأت بروفات مع فناني العمل والمخرج والمؤلف.

انتقال البروفات على مسرح ريفولي بوسط البلد

وقالت غادة إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّها سعيدة للمشاركة في العمل، مبينة أنَّ المسرحية تضم مجموعة من الفنانين المتميزين، مشيرًا إلى أنَّها متحمسة لبدء البروفات والعرض.

وأشارت إلى أنَّه بعد اكتمال باقي فناني العمل انتقلت البروفات على مسرح ريفولي بوسط البلد، ومن المقرر بدء عرضها في موسم الصيف على مسرح «جلال الشرقاوي» أوائل شهر أغسطس المقبل.

أبطال المسرحية

ويشارك في بطولة المسرحية كلا من الفنانة غادة إبراهيم والمطرب حمدي بتشان والمطربة ليلة عامر ومودي الشاعري ونيفين الكردي والطفلة حلا الحلوجي ومجموعة من نجوم الشباب، تأليف مودي الشاعري وإخراج أحمد كامل وتحمل الطابع الاستعراضي الغنائي.

تضم المسرحية اثنان من أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة

كما تضم المسرحية اثنان من أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة، الكفيف الموهوب محمود أنور الذي يغني ويعزف العود والقعيدة الموهوبة أمل أبو الفتوح بطلة مصر والعرب في الكاراتيه 2018.

تدور أحداث المسرحية في إطار استعراضي غنائي كوميدي وتناقش عدة محاور منها مأساة الأهالي في الدروس الخصوصية وعدم ذهاب الأبناء لهذه الدروس والجلوس على المقاهي وظاهرة التدخين منذ الصغر وظاهرة أطفال الشوارع وغيرها من المشكلات الرئيسية في الحياة.

تفاصيل شخصية غادة إبراهيم

تجسّد الفنانة غادة إبراهيم شخصية «ليلة» المستهترة الفاشلة في دراستها الجامعية وفي الحياة بشكل عام وتقع «ليلة» في حب المطرب «مدحت» الذى يجسد دوره المطرب حمدي بتشان وتحدث مواقف بينهما نشاهدها في أحداث العمل إلى أنَّ يحدث في حياتها ما يغير أحوالها للأفضل بعد أن تقابل الحب الحقيقي وبعد تعاملها مع أصحاب الهمم وتصميمها على التغيير وأنَّه لا يوجد في الحياة مستحيل.

يشارك بالغناء في العرض غادة إبراهيم بأغنية «من الأخر» من كلمات وألحان مودي الشاعر، توزيع موسيقي أحمد منير، وتكون مقدمة العرض أغنية «أنا مصر» غناء حميد الشاعري، علاء عبد الخالق، مصطفي شوقي وأغنية نهاية العرض أغنية «اضحك إنت» غناء حميد الشاعري والمجموعة.