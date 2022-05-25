غادة إبراهيم: انتظر نتيجة التحقيقات في نقابة المهن التمثيلية

أثارت أزمة غادة إبراهيم جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التحقيق معها على خلفية أزمتها مع الإعلامية بوسي شلبي في جنازة الفنان سمير صبري.

وقالت غادة إبراهيم لـ «الوطن»، إنها حرصت على حضور التحقيق الخاص بها على مدار يومين متتاليين، مؤكدة أنه لا توجد شكوى ضدها من فنانة بعينها.

وأشارت إلى أنها تنتظر نتيجة التحقيقات خلال الأيام المقبلة، خاصة أن نقابة المهن التمثيلية أوقفتها عن مزاولة مهنة الفن لحين الانتهاء من التحقيق معها، مؤكدة أنها وقعت على إقرار بعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية لحين انتهاء التحقيق.

سبب أزمة غادة إبراهيم في عزاء الفنان سمير صبري

وقالت الفنانة غادة إبراهيم أن هناك إعلامية منعتها من صعود الأتوبيس المخصص لنقل الفنانين إلى الإسكندرية لمرافقة جثمان الراحل سمير صبري لدفنه هناك.

نقابة المهن التمثيلية تقرر إحالة غادة إبراهيم للتحقيق

وقررت نقابة المهن التمثيلية تحويل غادة إبراهيم للتحقيق وإيقافها عن العمل، وبالفعل تم التحقيق معها يوم الإثنين الماضي، واستمر التحقيق أكثر من 3 ساعات واُستكمل التحقيق أمس الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي، وتنتظر غادة القرار النهائي.

غياب غادة إبراهيم عن عزاء سمير صبري

وغابت الفنانة غادة إبراهيم، عن عزاء الفنان سمير صبري، بمسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر، الذي حضره العديد من نجوم الفن والصحافة في مصر، وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن سبب غيابها عن عزاء سمير صبري، ازدحام الطرق، وخوفها من التأخر على موعد التحقيق في نقابة المهن التمثيلية.