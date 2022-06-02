دينا: «كرهت غادة إبراهيم لأنها عملت تريند على حساب ميت»

حرصت الفنانة دينا على التعليق على أزمة الفنانة غادة إبراهيم وإلهام شاهين وبوسي شلبي، في جنازة الفنان الراحل سمير صبري، التي أقيمت بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر منذ أيام.

إلهام شاهين ليس لها علاقة الموضوع نهائيا

وقالت دينا خلال ندوتها في «الوطن»، إن إلهام شاهين ليس لها علاقة الموضوع نهائيًا، لأنها لم تكن موجودة بجانب غادة إبراهيم في أثناء الجنازة، وما حدث خطأ موضحة: «حتى لو كان حصل إية، مكنتش هعمل اللي هما عملوا ده في حاجة اسمها احترام الميت، واللي زعق هو اللي غلطان».

دينا: «ناس بتحب تعمل تريند»

واستطردت: «غادة إبراهيم سألتني هتروحي إسكندرية؟ قولتلها لا مش هينفع، قالتلي ولا أنا كمان مش رايحة، زعقت لية بقا طالما هي من الأول مش طالعة»، مضيفة: «في ناس بتحب تعمل تريند، بس تريند على حساب ميت! وده سمير صبري، يعني قيمة فنية».

دينا توضح رأيها في قرار نقابة المهن التمثيلية

وعن قرار نقابة المهن التمثيلية بوقف غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها للتحقيق، قالت دينا: «هو فين العمل اللي اتوقفت عنه ده! هي شغاله اصلا! القرارا ده مش هيأثر عليها بأي حاجة، هي كده كده مش بتشتغل، لو كانوا غرموها فلوس كان هيبقي أحسن».

واختتمت حديثها بأن من يفعل ذلك في جنازة سمير صبري تكرهه، لأن سمير صبري والدها، مؤكدة أنها أصبحت لا تحب غادة إبراهيم لما فعلته بالجنازة، لأنها استغلت الجنازة لتظهر، وصفتها بأنها «عديمة المشاعر» بسبب ما فعلته.