غادة إبراهيم ترد على دينا: «معروف كويس مين في الوسط الفني بيسعى للتريند»

علقت الفنانة غادة إبراهيم، على تصريحات الفنانة دينا الأخيرة، بشأن أزمتها مع إلهام شاهين وبوسي شلبي، في جنازة الفنان الراحل سمير صبري، قائلة إنها مصدومة من تصريحاتها التي اتهمتها خلالها بأنها تسعى إلى التريند.

غادة إبراهيم ترد على تصريحات دينا الأخيرة

وقالت غادة إبراهيم في تصريحات لـ«الوطن»، إن علاقتها بدينا أكثر من رائعة، مضيفة: «أنا مصدومة لما قالته»، وأنها لا تكذب، وكان يوجد صحفيين ومصورين عند باب الخروب، وشهدوا على كلام بوسي شلبي، موضحة: «الأخت بنت شلبي إلى جات وحشرت نفسها في حوارنا، وقالت كلام سخيف ملوش أى لازمة، وتسببت في كل التوتر اللي حصل ده».. بحسب حديثها.

واستطردت: «وهو التريند ببتعمل في الجنازة، وأنا شعري مبلول، ومش عاملة كوافير، ومن غير ماكياج ومعيطة وصايمة، وعندى هبوط، وشكلي تعبان؟ على الأقل أوضب شعرى وشكلى وأستعد.. فعلا لا تعليق!».

معروف كويس مين في الوسط ده إللى بيسعى للتريند

واختتمت حديثها: «اللي عايز يصدق يصدق، واللي مش عايز ربنا يتولاه برعايته، ومحدش يقدر أبدا يزايد على حبي وحزني على سمير صبرى الله يرحمه، ومعروف كويس مين في الوسط ده إلى بيسعوا للتريند ومقدس عندهم.. أنا بعيدة كل البعد عن الحركات دي، مش بتاعتي، وليها ناسها».

تصريحات دينا الأخيرة عن غادة إبراهيم

كانت تصريحات دينا التي تهاجم فيها غادة إبراهيم مع «الوطن»، قائلة: «غادة إبراهيم سألتني هتروحي إسكندرية؟ قولتلها لا مش هينفع، قالتلي ولا أنا كمان مش رايحة، زعقت لية بقا طالما هي من الأول مش طالعة»، مضيفة: «في ناس بتحب تعمل تريند، بس تريند على حساب ميت! وده سمير صبري، يعني قيمة فنية».