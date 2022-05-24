غادة إبراهيم لـ أشرف زكي: هتفضل مكانتك في قلبي لآخر يوم.. «لازم تحتضنا»

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها تكن كل الحب والتقدير والاحترام لنقابة المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة، إذ إن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ساعدها كثيرًا في الحصول على العضوية، وانتخبته أكثر من مرة عن قناعة، وذلك لوقفته الشديدة مع زملائه الفنانين، «ممكن مرة أكون اشتديت عليه، أو احتديت عليه، بس هو زميلي قبل ما يكون نقيبي، واشتغلنا مع بعض من وقت ما كان سكرتير نقابة لحد ما بقى النقيب، ليا حق عليه كزميل قبل ما يبقى نقيب».

مكانة أشرف زكي ستظل في قلبها لآخر يوم

وأضافت «إبراهيم»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عبر خاصية البث المباشر، أن مكانة أشرف زكي ستظل في قلبها لآخر يوم، كونه داعما لها ولزملائها، ويبذل جهودا عديدة من أجلهم، «بيتعب عشان خاطرنا، وبيدخل المستشفى بسببنا، وبيسمع كلام على السوشيال ما لا يحمد بسببي أو بسبب ناس تانية، أنا بقوله أنت طول عمرك شايلنا فلازم تتحملنا وتتحملني وتتحمل كل الزملاء، احتضنا، لازم يحتضنا، ده قدرك، احتوي مشاكلنا وحلها، ودي ملكة مش أي حد يملكها».

الفنان أشرف زكي لديه جلد وصبر

وأوضحت الفنانة غادة إبراهيم، أن الفنان أشرف زكي لديه جلد وصبر، «بس بكرر مرة ثانية، إن اللي ضايقني في الجنازة الخاصة بالفنان الراحل سمير صبري مش ممثلة ومش عضوة نقابة المهن التمثيلية، وأنا قلت اسمها قبل كده، هي بنت سعاد ومش ممثلة، وأنا طلعت بره عند عربيتي وانفجرت من البكاء، اللي قالي مكنش ينفع يا غادة تعملي كده في العزاء ولازم تمسكي نفسك أنا بعتذر له، بس أنا كنت وصلت لمرحلة مقدرتش أمسك فيها نفسي، وكنت صايمة وزعلانة وتعبانة».